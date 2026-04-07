Жълт код за опасно силен вятър в шест области

Минималните температури ще са между 6° и 11°, в София – около 6°, а максималните - между 14° и 24°, в София – около 18°.

Облачността ще е променлива, след обяд - често значителна. В южните райони от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Западният вятър ще се усили, ще е умерен до силен и поривист.

По Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Сутринта на места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е до умерен, сутринта от север-североизток, но до края на деня ще се ориентира от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 15°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините облачността ще е променлива, често значителна. В Родопите ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще е ветровито със силен, по високите части и бурен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 4°.

В сряда ще продължи да духа умерен северозападен вятър и застудяването ще продължи. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 10° и 15°. На места, главно в източните райони, ще превали слаб дъжд.

В четвъртък вятърът ще отслабне, в петък ще се ориентира от североизток и температурите ще се понижат още, в по-голямата част от страната максималните ще са около и под 10°. Ще бъде предимно облачно, валежи от дъжд ще има на повече места в страната, а в отделни северни и планински райони ще превали и сняг.

В събота ще бъде сравнително студено и облачно, вятърът ще е източен и отново ще се усили. От югозапад ще започнат валежи, от дъжд или дъжд и сняг, до вечерта ще обхванат почти цялата страна. Повишава се вероятността на места да са значителни по количество. Минималните температури ще са близки до нулата, а максималните - между 5° и 10°.

