Кристалина Георгиева: Войната в Близкия изток ще доведе до забавяне на растежа и по-висока инфлация

от БНТ , Източник: БТА
Кристалина Георгиева: Войната в Близкия изток ще доведе до забавяне на растежа и по-висока инфлация
Войната в Близкия изток ще предизвика още по-голяма инфлация и по-бавен международен растеж, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева за Ройтерс. Ръководителката на МВФ говори пред агенцията в навечерието на планираното за следващата седмица публикуване на новата прогноза на фонда за световната икономика.

"Ако не беше войната, Международният валутен фонд очакваше леко повишение на прогнозата си за световния икономически растеж - 3,3 % през 2026 г. и 3,2 % през 2027 г.", каза Георгиева.

Дори скорошното прекратяване на военните действия и сравнително бързото възстановяване би довело до "относително малка" корекция надолу на прогнозата за икономически растеж и корекция нагоре на прогнозата за инфлацията, добави тя.

"Ако войната се проточи, ефектът върху инфлацията и растежа би бил по-голям", каза още управляващата директорка на МВФ.

Георгиева отбеляза, че Международният валутен фонд е получил искания за финансова помощ от някои страни, без да ги назовава. По думите ѝ МВФ може да увеличи обема на някои съществуващи програми за кредитиране, за да отговори на нуждите на тези държави.

ТОП 24

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е задържан у нас
2
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е...
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата
3
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток
4
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в...
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
5
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми дискредитиране
6
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
3
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
4
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
5
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
6
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро

Още от: Икономика

Отчитат спад на продажбите на имоти в големите градове през първото тримесечие на 2026 г.
Отчитат спад на продажбите на имоти в големите градове през първото тримесечие на 2026 г.
Поскъпването на горивата - транспортни фирми във Варна вече търпят сериозни загуби Поскъпването на горивата - транспортни фирми във Варна вече търпят сериозни загуби
Чете се за: 03:02 мин.
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток
5889
Чете се за: 03:00 мин.
Анализ на Фискалния съвет сочи рекорден бюджетен дефицит Анализ на Фискалния съвет сочи рекорден бюджетен дефицит
Чете се за: 01:50 мин.
Почивките през лятото: Кои са най-предпочитаните дестинации от българите? Почивките през лятото: Кои са най-предпочитаните дестинации от българите?
Чете се за: 07:35 мин.
Цената на топлото: Исканото поскъпване на парното в София може и да не се случи Цената на топлото: Исканото поскъпване на парното в София може и да не се случи
Чете се за: 04:57 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за внос на опасни отпадъци у нас
Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за...
Чете се за: 05:05 мин.
По света
"Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята "Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята
Чете се за: 00:47 мин.
Любопитно
Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Мъж нападна с брадва своя съседка Мъж нападна с брадва своя съседка
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Операция почти като на кино: Как САЩ спасиха своя пилот от Иран?
Чете се за: 04:02 мин.
По света
България призова да бъде възстановено свободното корабоплаване през...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Спомен за големия Михаил Белчев
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Отчитат спад на продажбите на имоти в големите градове през първото...
Чете се за: 02:40 мин.
Икономика
