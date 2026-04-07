Демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването на вота на 19 април правят днес

Днес „Информационно обслужване“ ще направи публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването на предстоящите избори.

По-късно през деня избирателната комисия ще осигури възможност за публичен преглед на изходния код на системите за РИК и ЦИК, които ще бъдат използвани за компютърната обработка.



Преди дни Министерството на електронното управление публикува хеш кода, който ще се изписва на всяка бюлетина за изборите. Експерти от Централната избирателна комисия извършиха процедурата по изграждането му в контролирана среда в сградата на министерството. Хеш кодът се разпечатва на всяка машинна бюлетина и на всяка контролна разписка от устройствата в деня на изборите. Комбинацията от цифри и букви се залепва и на видимо място в секциите, като така избирателите могат да го сравнят и да са сигурни, че софтуерът на машините не е манипулиран.