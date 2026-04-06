На 406 000 км от Земята: Мисията "Артемис II"...
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски...
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното...
Съдът в Дупница остави в ареста задържаните по случая с...
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Заради скъпите горива: Отпускат над 20 млн. евро за превоз на ученици и междуселищен транспорт в планински и отдалечени райони

Министерството на финансите ще осигури необходимия ресурс за компенсиране на увеличените цени на горивата при транспорта на деца и ученици, съобщиха от ведомството. Средствата от 2,5 млн. евро бяха определени съвместно с Министерството на образованието и науката и ще се предоставят по реда на Закона за предучилищното и училищното образование. Това ще стане с постановление на Министерския съвет, което се очаква да бъде одобрено на правителственото заседание в сряда, посочват от МФ.

Осигуряването на ресурса е част от мерките, които правителството одобри като компенсация заради кризата с горивата.

Мярката ще гарантира превоза с училищни автобуси до края на текущата и началото на следващата учебна година.

В изпълнение на друга от антикризисните мерки, Министерството на финансите съвместно с Министерството на транспорта и съобщенията, ще осигури до 18 млн. евро за подпомагане на превозвачи, които извършват обществени пътнически превози в междуселищни автобусни линии в планински и други райони. По този начин ще се осигури запазване на междуселищния транспорт в малките населени места, който е единствената възможност за придвижване на населението в тези райони. С настоящата фискална мярка се цели създаване на условия за непрекъсване на предоставянето на транспортни услуги, които се ползват предимно от силно уязвимите групи от населението (деца до 14 навършени години, учащи се, пенсионери и хора с увреждания и намалена работоспособност над 70 на сто) и ще се адресира рискът да се затварят линии за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии, както и повишаване на цените на превозните документи.

С цел подкрепа на тази част от транспортния сектор, кабинетът „Гюров“ вече прилага мярката за индексиране с 5% на определените за 2025 г. по общини субсидии за обществени пътнически превози, като по този начин се осигури еднакъв подход за увеличение спрямо 2025 година на размера на субсидиите за всички общини с наличие на вътрешноградския транспорт и транспорт в планински и други райони. Мярката обхваща 159 общини и около 750 превозвачи в страната. Допълнителното финансиране на общините е в общ размер на 11,4 млн. евро.

#20 млн. евро #превоз на ученици #Министерство на финансите

