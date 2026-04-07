Тежко остава състоянието на мъжа, поразен от волтова дъга на границата

Тежък инцидент тази нощ в района на граничен пункт Кулата. Мъж е с опасност за живота, след като се качи върху покрива на железопътен вагон и беше ударен от волтова дъга.

Мъжът е с тежки изгаряния и е в тежко състояние. До инцидента се стига, след като вчера пострадалият и негов съселник били освободени от затвор в Гърция. От местните власти ги отвели до граничен пункт „Кулата“, за да се приберат в България.

Вместо това обаче те решили да отпразнуват свободата си. След употреба на голямо количество алкохол единият от тях, около 2 часа през нощта, се качил на покрива на железопътен вагон, при което бил поразен от волтова дъга.

На място веднага е изпратен екип на Спешна помощ, който транспортирал пострадалия в отделението по реанимация в Сандански. Предстои той да бъде преместен в лечебно заведение в София заради тежкото си състояние.

По случая е уведомена прокуратурата в Петрич.