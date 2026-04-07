Българин, лежал в гръцки затвор, се качи върху вагон - порази го волтова дъга

Двама български граждани, освободени след изтърпяване на присъди в Гърция, предизвикаха инцидент на ГКПП "Кулата". По първоначална информация те са употребили значително количество алкохол, за да отбележат освобождаването си. Малко след полунощ единият от тях се качил върху покрива на вагон, където е бил поразен от волтова дъга. В резултат на инцидента той е получил тежки изгаряния.

Пострадалият е настанен в реанимацията на болницата в Сандански и предвид тежкото му състояние предстои транспортирането му за лечение в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.