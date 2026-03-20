Георги Величков е новият изпълнителен директор на Локомотив Пловдив, съобщиха от клуба.

Георги Величков е роден на 31.10.1981 година в Пловдив. Той е добре познато име във футболните среди. Юноша e на Локомотив – тренирал е под ръководството на Стефан Генов. Впоследствие се състезава и за представителния отбор на “черно-белите”, както и за отборите на Марица, Спартак Пловдив и Загорец.

Завършил е НСА (специализации “Спортен мениджмънт”, “Ръководене на спортни клубове и федерации” и “Спортна психология”), а преди това е учил в престижната Кьолнска Спортна Академия – специалност “Спортен мениджмънт”. Георги Величков притежава треньорски лиценз „C“. Освен това той е квалифициран съдия и има сертификат за футболен мениджър. Владее английски и немски език.

В периода 2019-2023 година той е бил и независим общински съветник, а освен това е изпълнявал функцията на заместник-председател на Комисията по Спорта в Пловдив.

Новият изпълнителен директор ще даде пресконференция пред медиите на по-късен етап.

Ето какво заяви Георги Величков за клубната медия:

Приех поканата без да се замисля, защото аз съм израстнал на този стадион и от малък съм закърмен с “черно-бялата” идея. Щастлив съм, че ще имам възможността да помогна на любимия си клуб, и съм радостен, че поемам поста в момент, в който ПФК Локомотив става на 100 години! За мен това е огромна чест!

Много е важно с нашите действия да носим щастие на “черно-белите” фенове, които за мен са най-великите в България!

Основен приоритет в моята работа ще бъдат децата от детско-юношеската школа и тяхното интегриране в първия отбор. Моето желание е да се продължи и увеличи налагането на млади български футболисти.

Основен акцент ще бъде, разбира се, и представителния отбор. Локомотив се намира в добри позиции да атакува местата за европейските турнири – тимът се намира на 6-то място в класирането, а освен това и е на полуфинал за Купата на България. Ще дам всичко от себе си, за да помогна на Локомотив да бъде на мястото, на което му приляга – сред най-добрите в Европа!