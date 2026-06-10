Румен Трифонов е новият старши треньор на Миньор

Румен Трифонов е новият старши треньор на ФК Миньор (Перник). Това стана ясно след разговори между него и новия председател на Управителния съвет Валентин Николов, съобщиха от клуба.

Бившият играч на „чуковете“ и любимец на феновете пое отбора днес и започва усилена работа по селекцията и подготовката на тима за предстоящия сезон в Югозападната Трета лига.

Трифонов игра в Миньор от лятото на 2007 година до януари 2010-та, когато беше продаден на ЦСКА.

Малко преди това той реализира два гола на „червените“ в една среща, в която перничани спечелиха с 3:0 гостуването си в София.

Общо за „чуковете“ Трифонов има 41 двубоя и 4 гола на ниво „А“ група.

Като треньор 41-годишният бивш играч е работил в школата на ЦСКА, а за последно беше начело на третия тим на „армейците“.

"Пожелаваме успех на Румен Трифонов и нека помогне за максимално бързо завръщане на Миньор сред професионалистите!", написаха от Миньор.