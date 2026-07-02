Ман Сити обяви рекорден трансфер

Манчестър Сити и Нотингам Форест постигнаха споразумение за трансфера на полузащитника Елиът Андерсън.

23-годишният футболист в момента участва със състава на Англия на световното първенство на ФИФА, като вече е преминал задължителните медицински прегледи в Канзас. Официалното финализиране на сделката ще бъде извършено след завръщането му в Англия.

Междувременно от Манчестър Сити пожелаха успех на Андерсън и националния отбор на Англия в оставащите мачове от Световното първенство и заявиха, че очакват с нетърпение да го приветстват в Манчестър след приключването на турнира.

Трансферът на 23-годишния халф е сред най-скъпите в историята на британския футбол, като "гражданите" ще платят рекордната за клуба сума от 116 милиона лири. Това прави Андерсън и най-скъпия британски футболист, задминавайки Деклан Райс, за когото Арсенал плати 105 милиона лири на Уест Хям.