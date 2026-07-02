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Санти Касорла сложи край на кариерата си

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Спорт
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Бившият национал за последно игра за родния си клуб Овиедо.

Санти Касорла
Снимка: БГНЕС
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Испанецът Санти Касорла сложи край на професионалната си кариера, продължила над две десетилетия.

41-годишният плеймейкър, който спечели два трофея от Европейски първенства с Испания през 2008 и 2012 година, ще се оттегли от футбола след 23 години по терените в родината си, Англия и Катар.

"Сега като всичко свършва, когато ще окача бутонките, а шумът се превръща в тишина, всичко си идва на мястото, защото краят не беше където и да е - беше у дома", каза Санти Касорла във видео, публикувано в профилите му в социалните мрежи.

Като активен състезател испанецът спечели две поредни Купи на Футболната асоциация на Англия с Арсенал през 2014-а и 2015 година, както и два трофея от "Къмюнити Шийлд" през същите години, Купа Интертото на УЕФА с Виляреал през 2004-а, както и два пъти ликува в първенството на Катар и с Купата на страната с тима на Ал Сад към края на кариерата си.

През миналата година Касорла помогна на родния си отбор Реал Овиедо да достигне до елитната дивизия в испанския футбол и изигра последния си сезон със "сините" в Ла Лига.

Той беше избран за футболист на годината в Испания за сезон 2006/07 и също така спечели приза за играч на сезона в Арсенал през 2012/13.

Санти Касорла се оттегля с 143 гола в 776 мача за отбори като Виляреал, Рекреативо Уелва, Малага, Арсенал, Ал Сад и Овиедо, а с националната фланелка на "Ла Фурия Роха" има 81 участия и 15 попадения между 2008 и 2019 година.

#Санти Касорла

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