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Комо подписа с бразилски национал

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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23-годишният футболист играе като ляв бек и дебютира за мъжкия национален отбор на Бразилия през април 2026 година под ръководството на италианския селекционер Карло Анчелоти.

Кайки
Снимка: comofootball.com
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Комо официално обяви привличането на бразилския национал Кайки Бруно да Силва от Крузейро. Левият защитник пристига под наем със задължителна клауза за откупуване, като общата стойност на сделката е около 14 милиона евро.

Трансферът беше договорен още преди повече от седмица, но официалното потвърждение дойде чрез съобщение на клубния сайт.

Според информациите Комо ще плати 2 милиона евро за едногодишния наем, а след края на сезона ще активира задължителната опция за закупуване на стойност 12 милиона евро.

Старши треньорът Сеск Фабрегас не скри задоволството си от новото попълнение.

„Кайки е модерен краен защитник, който се отличава със скорост, енергия и смелост да играе в предни позиции. Той притежава отлични физически качества, позволяващи му постоянно да се включва в атака, да защитава агресивно и да осигурява широчина в играта на отбора. Все още е млад, но вече има сериозен опит в Бразилия и Южна Америка, а повиквателната му за националния отбор показва колко сериозно се развива. Вярваме, че притежава всички качества, за да се впише в нашия стил на игра, и сме щастливи да го приветстваме в Комо“, заяви Фабрегас.

23-годишният футболист играе като ляв бек и дебютира за мъжкия национален отбор на Бразилия през април 2026 година под ръководството на италианския селекционер Карло Анчелоти.

Преди това той беше част от състава на Бразилия, който спечели шампионата на Южна Америка до 20 години през 2023 година.

Кайки е юноша на Крузейро, а през януари 2022 година беше привлечен в представителния тим.

От началото на настоящия сезон защитникът е записал 32 официални мача във всички турнири, включително в Копа Либертадорес и Копа Судамерикана, като е направил четири асистенции.

„Много съм щастлив, че съм тук – в един прекрасен град и в страхотен клуб. Нямам търпение да започна. Това е проект, който ме впечатли още от първия момент, а за мен е много важно да мога да се развивам в подобна среда. Към феновете мога да кажа, че ще видят много желание, страст и отдаденост. Аз съм амбициозен човек и ще направя всичко възможно, за да ги зарадвам“, заяви Кайки след подписването на договора.

#Кайки #ФК Комо #Сеск Фабрегас

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