Ван Гаал си тръгна от Аякс по собствено желание

Нидерландският специалист Луис ван Гаал подаде оставка като съветник в надзорния съвет на Аякс. Той е информирал ръководството на клуба от Амстердам за решението си.



Ван Гаал е футболен съветник в Аякс от октомври 2023 г. Той бе привлечен, за да помогне за преструктурирането в клуба след серия от кадрови промени.

„Михаел ван Прааг е мой приятел и в миналото сме работили добре заедно. Като председател на надзорния съвет, той се обърна към мен през 2023 г. и аз с удоволствие помогнах на него и на Аякс. По това време имаше много промени на ключови позиции и липсваше футболна експертиза. Като външен съветник изиграх роля в назначенията на Алекс Кроос и Марийн Бьокер. Но Михаел напусна през 2025 г., Алекс напусна клуба, а сега и Марийн напусна. Дойде време и аз да си тръгна“, цитира ван Гаал пресслужбата на Аякс.

"Надзорният съвет на Аякс изразява съжаление за решението на ван Гаал, но го разбра и му благодари за работата му", се казва в позицията на клуба.