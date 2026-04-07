Засадиха част от изгорялата преди година гора над село Безден

Първите 8 декара от изгорялата гора в миналогодишния пожар над с. Безден, община Костинброд бяха засадени на Велики вторник.

На мястото на нетипичния за този район бор експертите от горското стопанство в Сливница избраха космат дъб. Фиданките са закупени с помощта на популярна верига супермаркети и служители на фирмата се включиха в засаждането на 5 декара. За други три се погрижиха местни жители и доброволци.

Директорът на стопанството в Сливница Пламен Мишев: "Има одобрен план, по който цялата гора ще бъде засадена с фиданки доставени от сертифициран разсадник, като имаме партньори от сектора на електрозахранването, който също ще мотивира служителите си да се включат в изграждането на една по същество нова екосистема.“

Читалище Илинден-2012 в с.Безден организира вечерта концерт, на който кани доброволци и служители, участвали в гасенето на пожара и засаждането, което почна с добро време и вдъхновение в седмицата на Гората.