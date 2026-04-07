Президентът Йотова за конфликта в Близкия изток: Хората очакват диалог, а не заплахи

Нова ескалация на войната в Близкия изток означава още разрушения, човешки жертви и дълготрайна нестабилност, тежка световна хуманитарна и икономическа криза. Това се посочва в позиция на президента Илияна Йотова, изпратена до медиите от прессекретариата на държавния глава.

"Призовавам всички страни, които участват в конфликта, да проявят разум, сдържаност и отговорност. Повече от всякога е необходимо да се върнем към основните принципи на международното право и дипломацията. Само така могат да бъдат намерени устойчиви решения.

Хората очакват мъдрост, а не сила. Диалог, а не заплахи, мир, а не война. Очакват отговорно лидерство. Днес това е най-смелото решение", посочва още Илияна Йотова.