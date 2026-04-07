Ще въведат ли таван на печалбите за бизнеса с горива при непазарни практики?

Държавата обмисля въвеждането на таван на печалбите при горивата при непазарно поведение на търговците. Акцизите обаче остават същите, тъй като и към момента са най-ниските в Европа. При непазарно поведение на търговците на горива е възможно да се въведе таван на печалбите. Това съобщи в "Денят започва" служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков. Той допълни, че акцизите на горивата у нас са най-ниските в Европа и не се предвижда да бъдат намалявани. Граждани призоваха кабинета да почерпи от европейския опит за овлядаване на цените.

Цената на дизела в България се е покачила с 37% от началото на конфликта в Близкия изток, а на бензина с 18,7%, показват данни на Националната агенция за приходите. Днес лиър А-95 се продваше за евро и 48,а дизела за евро седеместе и три. Автогазът се покачи до 78 цента. А таксиметровите шофьори, които масово карат с това гориво са притеснени:

„Когато зареждах в лева на 1 лв беше, сега колко е? 80 цента или това е почти двойно увеличение. По-висок разход, по-малко приходи."

Хората призоваха кабинета да приложи опита от други държави.

„В Европа доста държави така добре реагираха спрямо хората с по-малки доходи. Докато в България, не знам, по-трудно се случват нещата, по-тромаво с всяко едно и така занапред, заяви таксиметров шофьор."

Служебният министър на енергетиката увери, че контролните органи следят пазара на горивата и ако цените започнат драстично да се увеличават ще бъдат предприети нужните мерки.

Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: „За момента се прилага неформален такъв таван, защото контролират доста изкъсо и НАП и митниците и КЗК. И разговаряме с търговците и виждаме, че се спазва някакво пазарно поведение, но в мометна, в който има знаци, че това не е така има вариант да се наложи таван.“

Според Трайков пазарът разполага с резерви.

Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: „Наблюдението ни показва, че цените на дребно нарастват по-бавно от цените на едро. А това е критерий, че търговците не предават цялото увеличение към крайните клиенти засега.“

Ресорният министър обясни, че се водят и разговори за нова подкрепа на превозвачите.

Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: „В момента се разговаря за междуселищните и ученическите автобуси. Това е наистина, което според мен трябва да бъде приложено като мярка.“

Служебният министър на енергетиката увери, че данъците няма да се пипат.

Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: „Акцизи няма накъде, защото те са най-ниски в Европа позволени. Темата с намаляването на ДДС - това е мярка, която е изключително скъпа, защото ДДС се плаща от всики, а ефектът не е прицелен.“

Трайков потвърди, че показателите на рафинерията в Бургас са влошени заради по-малкото количество преработван петрол, но успокои, че горива има достатъчно за задоволяване на пазара.



