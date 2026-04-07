Президентът Илияна Йотова изрази съболезнования на семейството и близките на Янка Рупкина

Президентът Илияна Йотова изрази съболезнования на семейството и близките на народната певица Янка Рупкина, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Тя почина на 87-годишна възраст след продължително боледуване.

"Загубихме глас, близък до духа, земята и живота, глас, в който ехтеше българската памет. В лицето на Янка Рупкина България губи личност, посветила живота си на едно от най-ценните ни духовни съкровища – народната песен", каза президентът Илияна Йотова.

Прощаваме се с достоен символ на българския глас по света, посочи държавният глава. Загубата е тежка, но изпълненията на Янка Рупкина остават жив извор на родолюбие за нашите сърца, подчерта Йотова. Тя припомни изградения от народната певица в продължение на десетилетия репертоар, донесъл световна известност на вековната българска култура. По думите на президента стотиците записи на голямата певица за Българското национално радио са завещание и безценен принос за съхраняването на странджанската и националната ни фолклорна традиция.

Държавният глава изрази увереност, че достиженията на Янка Рупкина ще насърчават новото поколение нейни следовници, призвани да пазят, развиват и предават напред във времето българското народно творчество.