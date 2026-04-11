Велика събота е – най-благословеният ден
Край на лунната мисия "Артемис II":...
Чете се за: 01:15 мин.

Общински съветник от Разлог и член на СИК са арестувани за купуване на гласове

Това съобщи в профила си във Фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев

Снимка: Георги Кандев/Фейсбук
Общински съветник от Разлог и член на секционна избирателна комисия са арестувани за купуване на гласове. Това съобщи в профила си във Фейсбук и.д. главният секретар на МВР Георги Кандев.

Те са задържани по време на полицейска операция срещу изборните престъпления в село Баня. Има и трети арестуван. При акцията са открити над 11 000 евро, укрити в таксиметров автомобил, използван за превозване на парите към крайните получатели.

Пред съдия са разпитани трима свидетели, които са потвърдили, че са получили по 50 евро, за да гласуват за конкретна политическа сила. Полицейските действия има на множество адреси в Разлог и в село Баня.

#Георги Кандев #задържани за купуване на гласове #акция за купуване на гласове #Разлог

ТОП 24

Мисията "Артемис II" е към своя край: Астронавтите са готови за завръщане на Земята
1
Мисията "Артемис II" е към своя край: Астронавтите са...
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
2
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Силна градушка превърна пътя край Поморие в капан – пет коли катастрофираха (СНИМКИ)
3
Силна градушка превърна пътя край Поморие в капан – пет коли...
Новата система за влизане в ЕС окончателно влиза в сила от днес
4
Новата система за влизане в ЕС окончателно влиза в сила от днес
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
5
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Градушка в Поморие и ледени късове на главния път за Бургас доведоха до катастрофи
6
Градушка в Поморие и ледени късове на главния път за Бургас...

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
2
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
3
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
4
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
5
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...
Дъжд и сняг за Великден
6
Дъжд и сняг за Великден

Откриха тетрадки и тефтери с написани имена и цифри срещу тях при операция в област Монтана
Откриха тетрадки и тефтери с написани имена и цифри срещу тях при операция в област Монтана
10 април: Предизборните битки в ефира на БНТ 10 април: Предизборните битки в ефира на БНТ
Чете се за: 00:22 мин.
В област Кърджали доставиха бюлетините за вота на 19 април В област Кърджали доставиха бюлетините за вота на 19 април
Чете се за: 00:55 мин.
250 са задържаните до момента за купуване на гласове 250 са задържаните до момента за купуване на гласове
Чете се за: 01:17 мин.
От ЦИК показаха комплектите за видеонаблюдение на преброяването на бюлетините От ЦИК показаха комплектите за видеонаблюдение на преброяването на бюлетините
Чете се за: 04:12 мин.
В област Хасково доставиха бюлетините за вота на 19 април В област Хасково доставиха бюлетините за вота на 19 април
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Край на лунната мисия "Артемис II": Астронавтите се завърнаха на Земята (СНИМКИ и ВИДЕО)
Край на лунната мисия "Артемис II": Астронавтите се...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Велика събота е – най-благословеният ден Велика събота е – най-благословеният ден
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
В очакване на чудото: Благодатният огън ще слезе на Божи гроб В очакване на чудото: Благодатният огън ще слезе на Божи гроб
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Преговорите между САЩ и Иран в Исламабад: Тръмп заплаши Техеран с нови удари при провал Преговорите между САЩ и Иран в Исламабад: Тръмп заплаши Техеран с нови удари при провал
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Общински съветник от Разлог и член на СИК са арестувани за купуване...
Чете се за: 00:50 мин.
Регионални
Трима души загинаха при удари в Украйна и Русия преди великденското...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Новата система за влизане в ЕС окончателно влиза в сила от днес
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Наредба въвежда правила за медицинската помощ от разстояние
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
