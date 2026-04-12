По-малко от седем часа до завръщането на Земята на четиримата астронавти от мисията "Артемис II"

По-малко от седем часа до завръщането на Земята и приводняването в Тихия океан на четиримата астронавти от мисията "Артемис II" след първи пилотиран полет до Луната от половин век.

Астронавтите преминаха покрай обратната страна на Луната и станаха представители на човечеството, отдалечили се най-много от Земята.

Финалът на 10-дневното пътуване започна с отделянето на капсулата "Орион" от сервизния модул. Следва бурно преминаване през земната атмосфера, с шест минутно прекъсване на радиосигнала.

Спускането е ключов тест за термичния щит на кораба. По план капсулата трябва да се спусне с парашути край Сан Диего, Южна Калифорния.