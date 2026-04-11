В очакване на чудото: Благодатният огън ще слезе на Божи гроб

Целият православен свят е в очакване на Благодатния огън. Церемонията ще се проведе в храма "Възкресение Христово" в Йерусалим и ще се предава на живо по БНТ 1 в предаването "Религията днес", което започва в 13.15 часа.

Тази година церемонията ще се проведе при засилени мерки за сигурност и с ограничен брой посетители. Заради войната с Иран светите места бяха затворени в продължение на 40 дни, но израелските власти ги отвориха в четвъртък. Ритуалът ще бъде воден от Йерусалимския патриарх Теофил Трети.

В очакване на Възкресение са Русия и Украйна, които тази година се съгласиха на великденско примирие. Споразумението предвижда временно прекратяване на бойните действия и осигуряване на хуманитарни коридори за евакуация на цивилни. Тази нощ, обаче, то беше нарушено. Съобщава се, че двама души са загинали при нападение с дронове в Одеса.

Тази година българска църковна делегация няма да лети до Йерусалим заради конфликта в Близкия изток. Решението е взето на заседание на Светия синод. От там уточниха, че Благодатният огън се пази в Синодалния параклис и още няколко манастира в страната.