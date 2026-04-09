Тази година българска делегация няма да пътува за Благодатния огън до Йерусалим

По решение на Светия Синод тази година няма да има българска делегация, която да вземе Благодатния огън от Йерусалим, поради обстоятелствата в Близкия изток и невъзможността да се пътува.

"Предвид продължаващите военни действия в района на Близкия изток и индекс на риск за пътувания към Израел и Палестина, ниво 5, определено от МВнР на Република България с предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и напускане на района, Св. Синод на БПЦ-БП реши да не изпраща делегация до Израел и св. Град Йерусалим за пренасянето на Благодатния огън в България", съобщиха от Светия синод на Българската православна църква.

Благодатният огън, който се пази в столицата, може да бъде получен в Синодалния параклис "Св. цар Борис-Михаил" след 14.00 ч. на Велика събота (11 април).

По-рано през деня старозагорският митрополит Киприан, официален говорител на Светия синод, изрази съжаление за решението, но напомни, че най-важна е вярата, тя е упованието на всички християни:

"Нека да имаме търпението, смирението и мъдростта да приемем всичко като доказателство за неговото Възкресение, защото той винаги ще ни дава тази истина".

