България U19 загуби от Гвинея турнир по хандбал във Велико Търново

Националният отбор на България за девойки отстъпи с 20:33 пред Гвинея в двубой от четвъртия кръг на интерконтиненталния турнир IHF Trophy, който се провежда във Велико Търново. На почивката резултатът беше 12:16.

С успеха си съставът на Гвинея затвърди лидерската си позиция с актив от 6 точки след три изиграни мача и е все по-близо до първото място в крайното подреждане. България и Канада са с по 4 точки и запазват шансове за челната позиция.



Най-резултатна за България беше Мелина Спасова със 7 попадения, Мари Делчева добави 6, а Стела Скачкова се отчете с 3 гола. За Гвинея се отличи Масир Камара с 13 попадения, а Сума Дайрайе реализира 6.

В последния кръг българките, водени от Веселина Златева, ще се изправят срещу Узбекистан, докато Гвинея ще премери сили с Канада. При определено развитие на резултатите – победа за Канада и убедителен успех за България – „лъвиците“ могат да се изкачат до върха в класирането. Победителят в турнира ще спечели квота за световното първенство в тази възрастова група, което ще се проведе в Китай през лятото на 2026 година.