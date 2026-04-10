Девическият национален отбор на България по хандбал отстъпи на Канада във Велико Търново

Националният отбор на България за девойки до 17 години допусна минимална загуба с 29:30 от Канада в третия си мач от интерконтиненталния турнир IHF Trophy, който се провежда във Велико Търново.

Поражението изравни българките с канадките в класирането, като и двата тима вече имат по три точки. Срещата бе изключително оспорвана и решена в самия край, когато гостенките стигнаха до победното попадение в последните секунди. Въпреки че българският тим отправи повече удари към вратата, това не бе достатъчно за успех.

Най-резултатна за България беше Ивет Костадинова с 10 гола, докато Мартина Тодорова добави 7, а Нася Асенова се отчете с 5 попадения. За Канада над всички бе Азарли Морисет-Дейвис, реализирала 13 гола.

В класирането с по три точки вече е и тимът на Гвинея, който победи убедително Узбекистан с 41:33. Узбекистан има 2 точки, а Венецуела е с 1.

В последния ден от квалификациите България ще се изправи срещу Узбекистан, докато Гвинея ще премери сили с Канада.

Победителят в турнира ще си осигури място на световното първенство за тази възраст, което ще се проведе в Китай през лятото на 2026 година.