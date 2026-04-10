БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Девическият национален отбор на България по хандбал отстъпи на Канада във Велико Търново

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Поражението изравни българките с канадките в класирането, като и двата тима вече имат по три точки.

Български национален отбор по хандбал за девойки до 17 г.
Снимка: Facebook / Българска Федерация по Хандбал
Слушай новината

Националният отбор на България за девойки до 17 години допусна минимална загуба с 29:30 от Канада в третия си мач от интерконтиненталния турнир IHF Trophy, който се провежда във Велико Търново.

Поражението изравни българките с канадките в класирането, като и двата тима вече имат по три точки. Срещата бе изключително оспорвана и решена в самия край, когато гостенките стигнаха до победното попадение в последните секунди. Въпреки че българският тим отправи повече удари към вратата, това не бе достатъчно за успех.

Най-резултатна за България беше Ивет Костадинова с 10 гола, докато Мартина Тодорова добави 7, а Нася Асенова се отчете с 5 попадения. За Канада над всички бе Азарли Морисет-Дейвис, реализирала 13 гола.

В класирането с по три точки вече е и тимът на Гвинея, който победи убедително Узбекистан с 41:33. Узбекистан има 2 точки, а Венецуела е с 1.

В последния ден от квалификациите България ще се изправи срещу Узбекистан, докато Гвинея ще премери сили с Канада.

Победителят в турнира ще си осигури място на световното първенство за тази възраст, което ще се проведе в Китай през лятото на 2026 година.

#национален отбор по хандбал на България до 17 години #хандбал

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Мисията "Артемис II" е към своя край: Астронавтите са готови за завръщане на Земята
Силна градушка превърна пътя край Поморие в капан – пет коли катастрофираха (СНИМКИ)
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Израел и Ливан започват преговори в началото на следващата седмица във Вашингтон
Новата система за влизане в ЕС окончателно влиза в сила от днес
Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
Дъжд и сняг за Великден
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ