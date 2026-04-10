Без финали за България във втория ден на квалификациите на Световната купа по спортна гимнастика

Най-добре от националите се представи Даниел Трифонов на прескок.

Българското участие във втория ден от квалификациите на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек не донесе класирания за финалите.

Най-добре от националите се представи Даниел Трифонов на прескок, където зае 20-ото място с обща оценка 13.066 точки. На висилка Йордан Александров също се нареди 20-и с 12.533 точки, докато Трифонов остана непосредствено зад него на 21-ата позиция със същия резултат.

На успоредка Александров записа 11.066 точки, което му отреди 35-о място в подреждането.

При жените Никол Стоименова се класира 56-а на греда с оценка 9.500 точки, а Виктория Венциславова остана 60-а със 7.700. В съчетанията на земя Венциславова зае 42-ра позиция с 10.900 точки, докато Кристин Кръстева се нареди 48-а с 9.000.

Все пак България ще има представител във финалите, след като Давид Иванов ще се бори за отличията на кон с гривни в утрешния ден.

Общо седем български гимнастици участват в надпреварата в Хърватия.

