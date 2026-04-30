Парламентът заработи - кога ще има ново правителство?
Очаква се държавният глава да връчи първия мандат за съставяне на правителство на 7 май
Според наши източници се очаква консултациите с парламентарно представните партии при президента Илияна Йотова да бъдат на 5 май.
Веднага след Гергьовден на 7 май държавният глава да връчи първия мандат за съставяне на правителство, а при изпълнен проучвателен мандат - на 8 май - новият Министерски съвет да положи клетва.