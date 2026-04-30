Давид Иванов вече има квота за световното по спортна гимнастика

Давид Иванов вече има квота за световното първенство по спортна гимнастика, а американец с български паспорт ще се включи в подготовката на националния отбор от 1 юли, обяви старши треньорът на националния отбор Милко Танкушев. Шампионатът на планетата за мъже и жени ще се проведе в Ротердам (Нидерландия) от 17 до 25 октомври.

Треньорът очаква в близко време от САЩ да се върне и Кевин Пенев. Новото лице в тима ще бъде Кейдън Спенсър.

"Давид Иванов вече има квота за Световното първенство, защото е пети от всичките Световни купи на кон с гривни в генералното класиране. Това е регламент, който е на Световната федерация. Там се събират точки. Той от четири Световни купи вече набра добър актив от точки и вече има квота. Очаквам Кевин Пенев да се появи един месец преди Европейското, защото той завърши икономика и започна да поработва по-малко, но тренира съвестно и изпраща ми доста материали", каза Танкушев.

"И разчитам още на един състезател от Америка Кейдън Спенсър, защото майка му е българка Храбрина Храброва, от 1 юли да дойде тук. Има три уреда много силни, така че и той ще се включи в подготовката. Имам конкуренция добра, за да се работи по-усърдно и да се определи най-доброто, с което разполагам. Не мога да ви кажа той в кой щат тренира, но той учи там в Колеж. Скоро разговаряхме и има голямото желание да дойде. Ще го видим, ще го преценим. Ще участва в моделирани тренировки, искам да направим някакъв лагер извън България поне десет дена преди първенството, ще видим как сме с финансите, но мисля, че можем да го осъществим", завърши Танкушев.