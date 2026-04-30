Край на визитата на Чарлз III в САЩ

Посещението на британския крал Чарлз и кралица Камила в Съединените щати приключи с официално сбогуване с Доналд и Мелания Тръмп във Вашингтон. Четиримата позираха за снимки на червен килим, пред Южната врата на Белия дом. „Той е най-великият крал, според мен“, каза Тръмп, като посочи британския монарх.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Страхотни хора. Имаме нужда от повече такива като тях в нашата страна.“

В четвъртък, Чарлз и Камила положиха венец на Националното гробище Арлингтън и отпътуваха за Бермудските острови.