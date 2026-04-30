15 българи ще участват на Световната купа по спортна гимнастика във Варна

България ще участва с 15 състезатели (10 мъже и 5 жени) на Световната купа по спортна гимнастика във Варна, която ще се проведе от 7 до 10 май. Петима от тях ще играят извън класирането.

При мъжете страната ни ще бъде представена от Димитър Димитров и Даниел Трифонов (земя), Давид Иванов и Раян Радков (кон с гривни), Йоан Иванов (халки), Димитър Димитров и Даниел Трифонов (прескок), Давид Иванов и Йордан Александров (успоредка), Даниел Трифонов и Йордан Александров (висилка).

Извън класирането ще стартират Майкъл Дунев (земя), Любомир Станоев (кон с гривни), Алекс Иванов (прескок) и Стоян Гетов (висилка).

Старши треньорът на мъжкия тим Милко Танкушев заяви, че състезателите са готови за надпреварата. Дейвид Хъдълстоун е контузен и ще пропусне Световната купа.



При жените за отличията ще спорят Виктория Венциславова (прескок), Никол Стоименова и Никол Соколова (смесена успоредка), Никол Стоименова и Никол Соколова (греда), Мишел Арабаджиева и Виктория Венциславова (земя).

Извън класирането ще играе Цветомира Начева на прескок и на греда.