Двама шампиони от един клуб: Николов и Кашинова блеснаха на "Muscle Cup Тримонциум“ 2026

Николай Николов и Ралица Кашинова спечелиха титлите при мъжете и жените на турнира по културизъм "Muscle Cup Тримонциум“ 2026, който се проведе в Пловдив.

Състезателят на "Драганички ЗД Тийм“ (София) Николай Николов бе над всички в отделните категории и заслужено грабна отличието за Абсолютен шампион, като получи купата от организаторите Петър Борисов и Милена Модева.

При дамите с приза се окичи Ралица Кашинова, също представител на "Драганички ЗД Тийм“, която впечатли с изявите си при завръщането си на сцената само няколко месеца след раждането на детето си.

Състезанието, проведено в Гранд Хотел Пловдив, събра над 100 участници, разпределени в 24 категории, а залата „Париж“ бе изпълнена до краен предел.

Сред официалните гости на събитието бяха Живко Петков, Валентин Петров, Христомир Христов, Димитър Димитров и Биляна Йотовска. Президентът на федерацията на Република Северна Македония и член на международната централа Бобан Горовски също присъства, като връчи част от отличията и даде висока оценка за организацията и нивото на надпреварата.

По време на турнира участниците имаха възможност да заснемат 360-градусови видеа на специална платформа, осигурена от един от спонсорите.

Следващият турнир от веригата „Muscle Cup“ ще се проведе на 12 септември в Созопол.