Любомир Ганев: Поставихме добра основа за бъдещето развитие на спорта

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев коментира представения в Министерски съвет структуриран аналитичен доклад от Димитър Бербатов, съветник на служебния премиен Андрей Гюров, който бе изготвен и представен днес след анкетно проучване, проведено сред спортните централи в страната в началото на месец март.

"Това е една страхотна инициатива, която не само индивидуализира проблемите и особеностите на българския спорт, но посочи и решения, които могат да бъдат взети. Естествено, те трябва да бъдат взети от следващото редовно правителство и бъдещия министър на спорта. Това ще стане със съдействието на министерството на финансите и целия министерски съвет. Но мисля, че това е една правилна стъпка. За всички е ясно, че министерството на спорта е едно от, така да се каже, последните по важност министерства и може би последното по финансиране. Неслучайно, когато съобщават министърът на спорта, го съобщават последен или предпоследен. Така че наистина трябва да има повече пари за спорт, да не казвам, че спортът е превенция, това са естествени неща. Наистина трябва тези стъпки, които се направиха в момента, ще създадат възможност болшинството от федерациите и клубовете да работят по-спокойно, да успяват да си поставят по-високи цели и да имат възможности да ги реализират. Защото много хора си поставяме високи цели, но някой път не ни стигат силите, възможностите и средствата да ги реализираме. Мисля, че с това, което направихме с екипа на Митко Бербатов, показахме пътищата как това може да стане. Аз разгледах много внимателно всичко. Още когато отговаряхме, бяхме напълно изчерпателни какво може и трябва да се прави, какво би трябвало да се направи допълнително. Надявам се, че това ще е една добра отправна точка за следващия министър на спорта и следващото правителство", каза Ганев.

"Вижте, ние много неща засега сме си откраднали. По простата причина, че аз лично съм крал и от много други федерации, не само в България и не само във волейбола. Това е нормален начин. Но ние сме си поставили като федерация много големи цели и за да ги постигнем, средствата само от държавата нямаше как да ни стигнат. Знаете, че това е основна инвестиция в детско-юношеско направление. Отдавна сме тръгнали по този път. В момента сме втората федерация след футболния съюз, която имаме над 8 милиона евро бюджет. Футболният съюз има около 15 милиона, всички други са може би на половината. Така че ние отдавна вървим по този път. Всички тези неща - намираме си партньори, които да ни помагат. Аз лично ходя да тропам по всяка врата, институции. Пак повтарям, че волейболът е колективен спорт и знам много добре, че резултат можеш да постигнеш само ако имаш добър екип. Винаги съм казвал, че волейболът е най-яркият пример за колективен спорт. Във футбола Меси тръгва от едната врата, излъгва 11 човека и вкарва гол, в баскетбола взима един, лъже пет човека и вкарва кош. Във волейбола има само едно докосване и то е за частица от секундата. Наистина зависиш от твоя съотборник, от твоя партньор. Ти може да си най-добрият нападател, но ако няма кой да ти посрещне, няма кой да ти я вдигне, ти няма как да нападаш. Ние отдавна сме приели този колективен начин на работа не само в самата федерация, а в цялата наша организация. Активно продължаваме да си търсим партньори, защото само така можем да постигнем тези високи цели и да покрием тези изисквания. Миналата година имахме осем националния отбор на различни големи първенства и това беше върхът, сега имаме 11 отбора. Това са над 300 човека, които трябва да подсигуриш къде да спят, къде да ядат, самолетни билети, контролни срещи, подготовки, застраховки, да не изреждам всичко. Но нека да се върнем към това, което направихме днес. Мисля, че положихме добра основа за бъдещо развитие", завърши шефът на волейболната федерация на България и член на Изпълкома на БОК.