Димитър Бербатов: Дал съм нещо, което работи в другите държави

Съветникът на на служебния премиер по въпросите за младежта и спорта представи своя анализ, изготвен въз основа на анкетно проучване сред спортните федерации.

Димитър Бербатов: Дал съм нещо, което работи в другите държави
Димитър Бербатов говори повече за предоставения анализ, изготвен въз основа на анкетно проучване сред спортните федерации, проведено през първата седмица на март. Това се случи по време на срещата с представителите на лицензираните спортни федерации в България. На събитието присъстваха още служебният премиер Андрей Гюров и министърът на младежта и спорта Димитър Илиев.

Съветникът на министър-председателя в по въпросите за младежта и спорта заяви, че е дал нещо, което работи и в останалите държави.

"Трябва да благодаря на всички присъстващи. Очаквахме да съберем необходимите отговори от федерациите и това беше постигнато. Анализът вече е представен пред тях.Надявам се, че сега, когато проблемите, предложенията и идеите на федерациите са събрани на едно място, следващият министър на спорта ще им обърне внимание и ще ги надгради. Необходима е по-голяма проактивност от хората, ангажирани със спорта."

"Формулирани са 18 точки. Целият документ ще бъде публикуван, като част от федерациите ще го качат и на своите сайтове. Всичко е прозрачно и всеки може да се запознае с темите, които го интересуват", сподели бившият футболист.

"В крайна сметка всичко опира до финансиране и до това откъде ще дойдат средствата. Само 12% от децата, които спортуват, успяват да се реализират, което според мен е недостатъчно. Молбата ми е следващото управление да стъпи върху вече постигнатото и да го развие", добави той.

"Данъчните облекчения са ключови. Бизнесът трябва да помага, но за да го прави, е необходим работещ модел. Изготвен е финален вариант с по-ниски проценти от първоначално предложените от мен. Надявам се новото управление да го разгледа и обсъди", каза един от най-успешните играчи в историята на българския футбол.

Той говори повече за представителния анализ.

"В този анализ няма нищо крайно или пагубно. Това не е „библията на спорта“ – далеч съм от подобна претенция. Опирали сме се на отговорите, получени от федерациите, и сме включили допълнителни идеи. Ще бъде успех, ако дори част от тях бъдат реализирани. Най-важното е да има работещ и водещ диалог."

"Искам да подчертая значението на хората от моя екип. Никой не може да постигне всичко сам. Зад мен стоят момчета и момичета, които работиха неуморно, дори в дните, когато трябваше да почиват. Искрено се надявам, че срещата е оставила у всички усещане за позитивизъм", каза още бившият национал.

"Аз не предлагам нещо ново за бизнеса – този модел работи и в други държави. Ангажиментът, който съм поел, приключва. Предстои създаване на работна група за отварянето на училищните салони, за да намерим устойчив начин те да бъдат достъпни. Идеята е повече салони да бъдат отворени, за да могат повече деца да спортуват. Това трябва да се случва при ясно разписани правила и структура – с конкретна отговорност за материалната база, хигиената и сигурността. Без контрол съществува риск от анархия.

"Недопустимо е журналист да бъде бит. Стигането до физическа саморазправа е признак на слабост и безпомощност. Посегателството срещу всеки човек трябва да бъде категорично осъждано. Подобни действия не бива да се случват. Лесно е да ги оправдаем с високите емоции, но това не е правилното нещо според мен", коментира Бербатов по повод колегата от bTV, който бе нападнат от фенове на ЦСКА на Вечното дерби срещу Левски на Националния стадион "Васил Левски" преди ден.

Андрей Гюров: Спортът дава шанс и посока на хората
