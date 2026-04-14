Андрей Гюров: Спортът дава шанс и посока на хората

Андрей Гюров посочи, че преди близо осем седмици се е наел с една непосилна на пръв поглед задача. Служебният министър-председател бе част от срещата с представителите на лицензираните спортни федерации в България. Събитието, на което бяха още съветника му по въпросите на младежта и спорта Димитър Бербатов и министъра Димитър Илиев, се състоя днес в Гранитна зала на Министерския съвет.

Гюров засегна и спортните теми, включително и поканата към бившия футболист, който стана част от екипа му.

„Шегувахме се преди да дойдем, че политиците много обичат да се снимат със спортистите и затова съм дошъл. Шегувам се, разбира се. Наистина политиците обичат да са до спортистите, защото те са героите на нашето време. Така както навремето са били генералите, сега победите се изковават на спортния терен. Или поне такъв искаме да бъде светът, който градим – свят, в който нашите деца ще живеят“, бяха първите му думи.

"За снимки няма да има време. Аз и не се възприемам като политик. Възприемам себе си като човек, който, когато трябва, върши работата си по възможно най-добрия начин. Както на футболния терен – топката идва при теб, трябва да я отиграеш и, ако можеш, да помогнеш на отбора", продължи премиерът.

"За мен е изключително удоволствие да бъдем тук заедно. Преди близо осем седмици се заехме със задача, която на пръв поглед изглеждаше непосилна. Но ние, като един истински отбор, повярвахме, че можем да направим нещо. Събрахме се, запретнахме ръкави – малко по опълченски, малко наивно – и днес сме на прага на нови избори“, добави той.

Премиерът смята, че хората са разпознали един малко по-различен стил на управление по време на служебното правителство.

„Много хора биха казали, че всъщност нищо не се е променило. Може и да е така. Но ние вярваме, че хората разпознаха един по-различен стил на управление – открит, диалогичен, в който решенията се изграждат заедно, а не се налагат. В който говорим с хората, а не върху тях.“

„Изборите ще дойдат в неделя и хората ще решат как да продължим оттук нататък. Каквото и да стане – както се казва – да сме живи и здрави. Само че здравето не идва от само себе си. Днес тук сме се събрали хора, които вярват, че здравето зависи в голяма степен от спорта. Затова искаме да направим всичко възможно спортът да се превърне в силна опора на българското общество", каза още той.

"На мен лично спортът ми е дал много – изградил ме е като личност, създал ми е приятели за цял живот и най-вече ме е научил никога да не се предавам. Спортът дава шанс на хората, дава им посока.“

„Често си задаваме въпроса защо някой не направи нещо за спорта, за младежта, за държавата като цяло – докато не осъзнаем, че този „някой“ всъщност сме ние. И ако не се опитаме, вероятно нищо няма да се промени“, коментира служебният премиер.

„Още в самото начало видях кои са хората, които могат да помогнат. Видях, че Димитър Бербатов със своята фондация постига резултати в тази област и реших да проверя какво ще стане, ако има и държавна подкрепа. Затова го поканих в моя екип и му казах, че винаги може да разчита на подкрепа за решения, които са обсъдени, позитивни и полезни."

„Това е резултатът от едно от нещата, които правим. Надявам се, че вие – ръководителите на федерациите – ще стъпите на тази основа, ще припознаете тази кауза и ще вървите в същата посока и със следващите управляващи“, заяви Гюров.