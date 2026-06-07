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Калчев и Механджийски излизат за бронзовите медали на Beach Pro Tour

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Спорт
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Гледайте битките за отличията на живо по БНТ 3 от 13:00 ч.

калчев механджийски излизат бронзовите медали beach pro tour
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Димитър Калчев и Димитър Механджийски ще се борят за третото място на турнира Sveti Vlas Beach Pro Tour от сериите Beach Pro Tour Futures. Българската национална двойка отстъпи в драматичен полуфинален сблъсък срещу сръбския тандем Марко Макарич и Джордже Класнич и ще има възможност да завърши участието си на подиума пред родна публика.

Полуфиналът на централния корт на Venid Beach премина при изключителен зрителски интерес и страхотна атмосфера. Стотици любители на плажния волейбол подкрепяха българските състезатели през целия двубой, превръщайки срещата в един от най-емоционалните моменти на турнира.

За втора поредна година именно българската и сръбската двойка се изправят една срещу друга в спор за място на големия финал. И този път Макарич и Класнич успяха да намерят път към решителния мач, докато Калчев и Механджийски ще насочат вниманието си към битката за бронзовите медали.

Въпреки разочарованието от пропуснатия финал, представянето на българския тандем през цялата седмица заслужава висока оценка. Калчев и Механджийски записаха поредица от силни мачове срещу международна конкуренция и отново доказаха, че са сред водещите отбори в региона. Особено впечатляващ бе четвъртфиналният им успех над италианците Марко Улисе и Джакомо Спадони, постигнат след обрат от 0:1 гейма.

В двубоя за третото място българските национали ще се изправят срещу братята Лихацкий от Украйна.

При жените финалът противопостави украинките Лазаренко и Курникова, които надиграха американската двойка Ван Уиндън и Спаркс с 2:1.

Големият финал при мъжете ще започне след 16:20 часа и ще сложи край на още едно успешно издание на международния турнир в Свети Влас. Надпреварата от сериите Beach Pro Tour Futures за пореден път събра състезатели от различни континенти и утвърди Venid Beach като една от водещите дестинации за плажен волейбол в региона.

В церемонията по награждаването на призьорите ще се включи министърът на туризма Мирослав Боршош, който ще отличи най-добре представилите се отбори в турнира.

Българските фенове ще се надяват Калчев и Механджийски да завършат силното си представяне с място на почетната стълбичка и заслужен медал пред родна публика.

Гледайте битките за отличията на живо по БНТ 3 от 13:00 ч.

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