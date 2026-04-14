Илиана Раева: Възхитена съм от доклада на Бербатов

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ) Илиана Раева коментира след представянето в Министерски съвет на структуриран аналитичен доклад от Димитър Бербатов, изготвен въз основа на анкетно проучване, проведено с федерациите през първата седмица на март, че е възхитена от това, което е направено.

Докладът, представен от съветника на премиера Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта - Димитър Бербатов пред представители на лицензираните спортни федерации, обобщава отговорите им, предложения, идеи и решения, изразени в рамките на проучването.

"Доста дълга среща. 30 години ходя на такива сбирки на хора, които искат да направят нещо за спорта. За първи път виждам структурирани в един план за развитието на спорта абсолютно всички проблеми, на всички нива проблеми за елитен и масов спорт. Възхитена съм от това, което е направено. Това е нещо, което е направено за изключително кратък период и нещо, което преди това спортни началници и министри са се опитвали да правят в процес на един цикъл от четири години или година. Тук е направено за малко по-малко от два месеца. Изключително подробно, изключително ефективно. Много практично, с невероятни предложения, които са абсолютно разрешими и най-важното - всичко това, с което той ни запозна е изпратено вече в Министерството на финансите. Страшно много е направено, реално и пак казвам, че са структурирани абсолютно всички проблеми на спорта - елитния и масовия. Това, което той предложи, ще бъде изпратено на всички федерации. Беше предадено на нашия министър на спорта - г-н Илиев, който каза, че ще предаде тази папка на следващия редовен министър на спорта. Мисля, че това е много добра основа, на която може да стъпи следващият министър на спорта и всичко през годините, от което сме имали нужда и което е било огромен проблем за спорта, е вътре. Направено е така, че при една добра воля много бързо би могло да се задейства", заяви Раева.

"Най-важното на мен, което най-много ми хареса, защото това, което на всяка подобна среща на високо ниво съм казвала е, че тук е заложена промяната в бизнеса, при спонсориране от страна на бизнеса да бъдат облекчени, бизнесът да бъде облекчен и да бъдат зачитани еди колко си процента при положение, че той помага на българския спорт. Нещо, което в много държави вече е практика и дава едни изключителни плодове и резултати. Това е едно от много малкото неща, които споделям с вас, защото това е един много голям труд, който е направен и който пак казвам изключително лесно постижим при една добра воля. Точно така, той посочва и как да бъдат решени проблемите. Нещо, от което ние имахме огромна нужда и една огромна помощ за развитието на българския спорт", каза още Илиана Раева и добави:

"Няма как да отговоря дали всички федерации са били единодушни. Факт е, че всички ръкопляскахме, след като той приключи. Може и да има пропуск. Както казах, това е един огромен труд, който е направен само в рамките на месец и половина. Но основното и най-важното, което касае инфраструктурата, финансирането на българския спорт и обезпечаването на българския треньор - тези три неща, които са основата, са вътре. А освен това са 18 точки за развитие, които абсолютно обхващат огромен брой от проблемите на българския спорт", сподели тя.