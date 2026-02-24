БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Чете се за: 01:50 мин.
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:05 мин.

Бъдещето на Витоша и условията за практикуване на зимни спортове отново на дневен ред

Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Представители на няколко организации дадоха съвместна пресконференция, на която поставиха своите виждания.

бъдещето витоша условията практикуване зимни спортове отново дневен ред
Два дни след края на игрите в Милано/Кортина у нас отново на дневен ред е бъдещето на Витоша и условията за практикуване на зимни спортове в близката до столицата планина.

Представители на няколко организации дадоха съвместна пресконференция, на която поставиха своите виждания.

До края на годината да се направят необходимите стъпки да започне реално решение на проблемите, които пречат за пълноценното използване на природен парк Витоша за туризъм и спорт. Към това призова председателят на Съюза на архитектите в България Петър Диков.

Анатолий Замфиров - баща и треньор на бронзовия медалист от Олимпийските игри в Милано/Кортина, Тервел Замфиров беше категоричен, че потенциалът на Витоша за подготовка на нашите най-талантливи спортисти не се използва. Подкрепа изказа в специално видео обръщение и най-добрият ни алпиец Алберт Попов.

"Трябва да има лифтове, обиколил съм света, но никъде не съм виждал такъв погром. За мен в момента Витоша е един паметник, който само гледаме и му се радваме отдалече. За мен това трябва да бъде достъпна планина за всички софиянци, деца, възрастни, всякакъв вид хора. Трябва да се възползваме от богатството, което ни е дала природата. За това искам да кажа на всички, каквото трябва да се случи, да се случва, защото на нас вече ни омръзна да чакаме и това трябва да стане все по-скоро", каза Замфиров.

"Срам ме е сутрин, като ставам и гледам Витоша през прозореца, а трябва да подготвям българския национален отбор на пистите на Австрия и Италия. Срам ме е, че ни управляват безидейни политици и ме е срам, че сме на път отново да им дадем на същите хора това доверие. Законите се пишат от хора и когато законът е лош, трябва да имаме смелостта да си го признаем, да седнем и да го пренапишем така, че да удовлетворява нуждите на обществото", заяви Анатолий Замфиров.

Вижте репортажа на Радостин Любомиров във видеото!

