Иван Запрянов и Теодор Петров триумфираха във фрийрайд състезанието Vitosha X Lines

Иван Запрянов и Теодор Петров спечелиха титлите при мъжете в юбилейното десето издание на фрийрайд състезанието Vitosha X Lines, което се проведе по стръмните склонове на Витоша.

Надпреварата събра близо 60 от най-добрите свободни скиори и сноубордисти в България, които премериха сили в районите "Лавината“ и "Резньовете“. При отлични условия и слънчево мартенско време участниците демонстрираха високо ниво на техника, креативност и смелост.

"Витоша беше такава, каквато я обичаме - жива, цветна и гостоприемна. Щастливи сме, че за десета поредна година успяхме да обединим общността и да видим толкова много усмихнати хора по склоновете“, коментираха организаторите от Concept Creative.

В категорията Ски (мъже) победата извоюва Иван Запрянов, който впечатли журито със стабилно каране и резултат от 81.33 точки. След него се наредиха Никола Нешев от Freeski.bg и Даниел Йорданов от Freeside Team България, между които разликата беше само една точка.

При сноубордистите първото място зае Теодор Петров, чието спускане включваше атрактивни трикове, чиста техника и няколко дропа от скали.

При дамите най-добре се представиха Ивамина Балтова в ските и Марина Томева при сноуборда.

Един от акцентите на състезанието беше участието на най-младите състезатели. В специална зона край „Витошко лале 2“ децата също показаха своите умения, а при най-малките до 10 години победата при ските спечели Ян Николов. Във възрастовата група до 14 години при момчетата триумфира Стилиян Арсенов от "Витоша ски“, който постигна един от най-високите резултати за деня - 85 точки.

Състезанието се превърна и в истински празник за любителите на зимните спортове. Спусканията бяха наблюдавани от лифта и специално обособена фен зона, а журито оценяваше участниците по международните критерии за избор на линия, контрол, техника, плавност и стил.