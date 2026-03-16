БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 02:47 мин.
Чете се за: 03:12 мин.
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Запрянов и Теодор Петров триумфираха във фрийрайд състезанието Vitosha X Lines

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Запази

Юбилейното десето издание на надпреварата събра близо 60 скиори и сноубордисти по склоновете на Витоша

Снимка: Concept Creative
Слушай новината

Иван Запрянов и Теодор Петров спечелиха титлите при мъжете в юбилейното десето издание на фрийрайд състезанието Vitosha X Lines, което се проведе по стръмните склонове на Витоша.

Надпреварата събра близо 60 от най-добрите свободни скиори и сноубордисти в България, които премериха сили в районите "Лавината“ и "Резньовете“. При отлични условия и слънчево мартенско време участниците демонстрираха високо ниво на техника, креативност и смелост.

"Витоша беше такава, каквато я обичаме - жива, цветна и гостоприемна. Щастливи сме, че за десета поредна година успяхме да обединим общността и да видим толкова много усмихнати хора по склоновете“, коментираха организаторите от Concept Creative.

В категорията Ски (мъже) победата извоюва Иван Запрянов, който впечатли журито със стабилно каране и резултат от 81.33 точки. След него се наредиха Никола Нешев от Freeski.bg и Даниел Йорданов от Freeside Team България, между които разликата беше само една точка.

При сноубордистите първото място зае Теодор Петров, чието спускане включваше атрактивни трикове, чиста техника и няколко дропа от скали.

При дамите най-добре се представиха Ивамина Балтова в ските и Марина Томева при сноуборда.

Един от акцентите на състезанието беше участието на най-младите състезатели. В специална зона край „Витошко лале 2“ децата също показаха своите умения, а при най-малките до 10 години победата при ските спечели Ян Николов. Във възрастовата група до 14 години при момчетата триумфира Стилиян Арсенов от "Витоша ски“, който постигна един от най-високите резултати за деня - 85 точки.

Състезанието се превърна и в истински празник за любителите на зимните спортове. Спусканията бяха наблюдавани от лифта и специално обособена фен зона, а журито оценяваше участниците по международните критерии за избор на линия, контрол, техника, плавност и стил.

#Теодор Петров #Иван Запрянов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

1
2
3
4
5
6
Най-четени

1
2
3
4
5
6
Още от: Други

Чете се за: 01:05 мин.
Чете се за: 01:40 мин.
Чете се за: 01:05 мин.
Чете се за: 01:22 мин.
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Чете се за: 02:47 мин.
По света
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Чете се за: 02:17 мин.
Общество
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Чете се за: 33:17 мин.
У нас
Чете се за: 03:12 мин.
Други спортове
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ