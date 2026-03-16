Линдзи Вон: Моля ви, спрете да ми казвате какво трябва или не трябва да правя

41-годишната американка се възстановява от тежка травма и отказва да обсъжда бъдещето си в алпийските ски.

Линдзи Вон не е затворила напълно вратата към участие в ски състезания и не е взела решение относно потенциално завръщане.

41-годишната спортистка, която се възстановява от тежко падане по време на спускането на Олимпийските игри в Милано/Кортина, все още се опитва да осъзнае всичко. Това заяви тя в публикация в социалните мрежи.

„Не, не съм готова да обсъждам бъдещето си в ските“, написа Вон в социалната платформа X.

„Беше невероятно да бъда отново №1 в света на 41 години и да поставя нови рекорди в моя спорт, но на моята възраст аз съм единствената, която ще определи бъдещето ми. Нямам нужда от ничие разрешение, за да правя това, което ме прави щастлива“, добави тя.

„Може би това означава да се състезавам отново, може би не. Само времето ще покаже. Моля ви, спрете да ми казвате какво трябва или не трябва да правя. Ще ви уведомя, когато реша“, заяви още Линдзи Вон.

Наскоро тя разкри, че почти е загубила левия си крак заради травмата от падането и благодари на д-р Том Хакет, който работи с американския отбор по ски и сноуборд, за спасяването на крака ѝ.

Скоро след плашещото падане баща й каза, че ще настоява тя да се откаже.

Линдзи Вон претърпя няколко операции в Италия, преди да се върне в Съединените щати.

„Концентрирана съм върху възстановяването от контузията ми и връщането към нормалния живот“, каза още Вон в публикацията си в социалните мрежи и допълни:

„Вече се бях оттеглила в продължение на 6 години и имам невероятен живот извън ските.“

