БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Депутатите обсъждат ветото върху промените в Изборния кодекс

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Депутатите от правната комисия обсъждат президентското вето върху промените в Изборния кодекс. Народното събрание ограничи до 20 секциите за гласуване в страните извън ЕС, без тези в дипломатическите и консулските служби.

По какви правила ще гласуваме на следващите избори се очаква да стане ясно малко по-късно днес. Държавният глава Илияна Йотова наложи ветото върху промените с няколко мотива, като тя посочва, че всеки български гражданин, независимо къде се намира по света, по Конституция има права и задължения и държавата е длъжна да осигури равенство при упражняването на тяхното право на глас. Йотова посочва, че с промените в Изборния кодекс на практика се поставят допълнителни бариери. От една страна, като говорим за големите разстояния за някои избиратели, за да стигнат до съответните секции. От друга страна, за големия брой избиратели, които искат да гласуват в определени държави и реалният брой избиратели, които ще могат да гласуват при това ограничение от 20 секции. И не на последно място държавният глава посочва, че с тези промени в Изборния кодекс може да се подкопае доверието в почтеността на изборния процес. Разделени бяха партиите и при приемането на промените в Изборния кодекс в пленарна зала. Какви са настроенията сега?

Петър Петров, "Възраждане": "Ще гласуваме против президентското вето и смятам, че ще приемем законопроекта, който намалява изборните секции извън държавите в Европейски съюз на 20 броя."

Бранимир Балачев, ГЕРБ-СДС: "Против ветото ще гласувам. Считам, че това, което предлага и в момента отговаря по-добре на идеята за честни избори."

Явор Хайтов, АПС: "Мисля, че когато президента се е произнесла така категорично и е наложила вето, ние следва да го подкрепиме, защото не е тайна, че в момента ние имаме президент, който където и да се появи, и на международната сцена, всички казват "аха, влиза българският президент".

Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Нашите представители ще подкрепят ветото, той ще гласуваме против законопроекта, както направихме и на първо четене, и на второ четене, няма промяна в позицията ни."

Калин Стоянов, "ДПС - Ново начало": "Ние сме против предложението на възраждане, което, за съжаление, бяха приятни, а именно да се ограничи броя на секциите извън България. Считаме, че това е конституционно право и никой не бива да посяга на него."

На практика, за пореден път изборните правила се променят в последния момент, непосредствено преди избори.

Вижте прякото включване на Милена Кирова.

#промени в Изборния кодекс #правна комисия #Парламент

Последвайте ни

ТОП 24

ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС
1
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна...
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
2
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв. "Факултета"
3
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв....
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
4
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на...
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването на случая "Петрохан"?
5
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
6
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
2
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Политика

В прокуратурата са постъпили два сигнала от високопоставени представители на МВР за натиск от страна на служебния вътрешен министър
В прокуратурата са постъпили два сигнала от високопоставени представители на МВР за натиск от страна на служебния вътрешен министър
Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще има примирие Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще има примирие
Чете се за: 03:17 мин.
ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите
Чете се за: 00:37 мин.
Емил Дечев: Вчера вечерта бях информиран от ГДБОП, че прокуратурата е разпоредила предварителна проверка срещу мен Емил Дечев: Вчера вечерта бях информиран от ГДБОП, че прокуратурата е разпоредила предварителна проверка срещу мен
Чете се за: 04:37 мин.
Антон Станков: Подкрепям искането на министър Янкулов ВСС да избере нов и.ф. главен прокурор Антон Станков: Подкрепям искането на министър Янкулов ВСС да избере нов и.ф. главен прокурор
Чете се за: 02:12 мин.
Киселова: Смяната на областни управители не беше изненада Киселова: Смяната на областни управители не беше изненада
Чете се за: 05:45 мин.

Водещи новини

Шофьорът, причинил жестоката катастрофата на Околовръстното шосе в Пловдив, призна вината си
Шофьорът, причинил жестоката катастрофата на Околовръстното шосе в...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
"Искаме войната да свърши днес": Украйна отбелязва четири години от руската инвазия "Искаме войната да свърши днес": Украйна отбелязва четири години от руската инвазия
Чете се за: 03:32 мин.
По света
ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Киселова: Смяната на областни управители не беше изненада Киселова: Смяната на областни управители не беше изненада
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Ветровито и с превалявания от дъжд във вторник
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Силна снежна буря връхлетя източното крайбрежие на САЩ
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Промените в Изборния кодекс: Правната комисия ще разгледа ветото на...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ