Депутатите обсъждат ветото върху промените в Изборния кодекс

Депутатите от правната комисия обсъждат президентското вето върху промените в Изборния кодекс. Народното събрание ограничи до 20 секциите за гласуване в страните извън ЕС, без тези в дипломатическите и консулските служби.

По какви правила ще гласуваме на следващите избори се очаква да стане ясно малко по-късно днес. Държавният глава Илияна Йотова наложи ветото върху промените с няколко мотива, като тя посочва, че всеки български гражданин, независимо къде се намира по света, по Конституция има права и задължения и държавата е длъжна да осигури равенство при упражняването на тяхното право на глас. Йотова посочва, че с промените в Изборния кодекс на практика се поставят допълнителни бариери. От една страна, като говорим за големите разстояния за някои избиратели, за да стигнат до съответните секции. От друга страна, за големия брой избиратели, които искат да гласуват в определени държави и реалният брой избиратели, които ще могат да гласуват при това ограничение от 20 секции. И не на последно място държавният глава посочва, че с тези промени в Изборния кодекс може да се подкопае доверието в почтеността на изборния процес. Разделени бяха партиите и при приемането на промените в Изборния кодекс в пленарна зала. Какви са настроенията сега?

Петър Петров, "Възраждане": "Ще гласуваме против президентското вето и смятам, че ще приемем законопроекта, който намалява изборните секции извън държавите в Европейски съюз на 20 броя." Бранимир Балачев, ГЕРБ-СДС: "Против ветото ще гласувам. Считам, че това, което предлага и в момента отговаря по-добре на идеята за честни избори." Явор Хайтов, АПС: "Мисля, че когато президента се е произнесла така категорично и е наложила вето, ние следва да го подкрепиме, защото не е тайна, че в момента ние имаме президент, който където и да се появи, и на международната сцена, всички казват "аха, влиза българският президент". Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Нашите представители ще подкрепят ветото, той ще гласуваме против законопроекта, както направихме и на първо четене, и на второ четене, няма промяна в позицията ни." Калин Стоянов, "ДПС - Ново начало": "Ние сме против предложението на възраждане, което, за съжаление, бяха приятни, а именно да се ограничи броя на секциите извън България. Считаме, че това е конституционно право и никой не бива да посяга на него."

На практика, за пореден път изборните правила се променят в последния момент, непосредствено преди избори.



