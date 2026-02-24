БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 04:10 мин.
Спорт
Стадионът ще има 22 000 седящи места и ще разполага и с модулна сцена за провеждането на концерти или други мащабни инициативи на открито. 

Стадион „Арена Варна“ ще бъде готов през 2027 година
Снимка: БТА
Стадион „Арена Варна“ ще бъде готов през 2027 година, обяви днес на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в крайморския град Станислав Василев, технически ръководител на съоръжението, чието изграждане тече в момента.

Изпълнителният директор на „Спортен комплекс Варна" АД Пламен Андреев допълни, че стадионът ще има 22 000 седящи места. Подземният паркинг ще разполага със повече от 700 места. Съоръжението ще разполага и с модулна сцена за провеждането на концерти или други мащабни инициативи на открито.

Общата площ е 127 000 квадратни метра, допълни Андреев. По думите му над половината от тях ще бъдат застроени със спортна инфраструктура.

"Идеята е да създадем нова модерна градска зона, а не стадионът да се свързва само с домакинството на футболни срещи два пъти месечно", подчерта Андреев.

Той каза още, че дружеството ще кандидатства съоръжението ще бъде изградено по изискванията на ФИФА и УЕФА и ще се кандидатства за лиценз за международни срещи.

Станислав Василев допълни, че към днешна дата обектът е на етап изграждане на конструкцията. Той ще има четири сектора, като някои от тях вече са в завършен вид. Монтират се и козирките на два от секторите. Очаква се грубият строеж да приключи до 4 месеца, а след това предстоят довършителните работи и пускането на стадиона в експлоатация.

Финансовият консултант на „Спортен комплекс Варна“ Ивелина Шабан посочи, че нужните пари за довършителните дейности се осигуряват чрез вдигане на капитала на дружеството на 43 826 000 евро. Нов акционер е държавата, която трябва да внесе общо 15 339 000 евро. Основният акционер остава „Химимпорт“. Компанията притежава 65 процента от собствеността, а средствата, които трябва да осигури са 28 487 000 евро.

"Към момента средствата за строителните дейности постъпват регулярно по разкритата специална сметка, която е само за стадиона", допълни Шабан.

По думите й от започването на проекта до сега в него вече са вложени 32 500 000 евро.

"Съоръжение от такъв мащаб има големи експлоатационни разходи и опитът в цяла Европа доказва, че то няма да може да се издържа самостоятелно, добави Шабан.

По тази причина екипът на дружеството е разработил модел, който ще доведе до финансова стабилност на стадиона. Идеята е да бъдат изградени допълнителни търговски площи – в съоръжението и в пространството около него. Освен това ще бъдат построени и три жилищни сгради.

Районът около стадиона в момента е на етап устройствено планиране. Старият градски басейн в съседство няма как да бъде възстановен, но е планирано изграждането на нов.

Шабан съобщи, че сградата за спортна гимнастика най-вероятно ще бъде реновирана, ще има и Спортен диспансер. Освен това е планирано оформянето на голям площад – обществено пространство за различни инициативи.

Целият този модел би могъл да осигури устойчиви финансови постъпления за издръжката на стадиона, без да се натоварва общинският или държавният бюджет, изтъкна финансовият консултант на „Спортен комплекс Варна“.

Тя посочи още, че средствата от вдигането на капитала на дружеството са само за довършване на стадиона, като за останалите проекти дружеството тепърва ще търси финансиране.

