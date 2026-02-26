БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
ИТН: Президентът Илияна Йотова да поиска оставката на земеделския министър

Николай Минков
У нас
итн президентът илияна йотова поиска оставката земеделския министър
От "Има такъв народ" прочетоха декларация с информация за служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов и негови назначения и призоваха президента Илияна Йотова да поиска оставката му.

След като разкрихме случая със Стоил Цицелков и успяхме да прекратим участието му в изпълнителната власт, е ред да изложим малко информация за друг представител в изпълнителната власт - господин Иван Христанов - министърът на народа, както сам се титулува в интернет, посочи заместник-председателят на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов, който прочете декларацията от трибуната на Народното събрание:

"Като заместник-министър в правителството на Кирил Петков, Иван Марков Христанов, в чийто ресор е Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) има огромни интереси в производството на храни и в извършването на лабораторни проби. Това обяснява огромният му личен хъс да бъде преустановена дейността на конкурентната му лаборатория за изследване на пестициди, намираща се на границата с Турция и от тази негова амбиция ясно личат корпоративните семейни интереси на Христанови", каза депутатът от ИТН.

Той отбеляза, че след продажбата на фирмата за кредити, съпругата на Христанов - Ива Палма, се ориентира към дейности, свързани с производството на храни и към фирма за произвеждане на лабораторни изследвания.

#Иван Христанов #ИТН #земеделски министър #оставка

