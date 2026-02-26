БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Над 200 деца рецитират „Аз съм българче“ за 11-та поредна година

Деца
националната библиотека представя свое издание посветено 145 години обявяването софия столица
Над 200 деца ще рецитират заедно „Аз съм българче“ за 11-та поредна година. Инициативата е посветена на годишнината от гибелта на Васил Левски и на предстоящия Национален празник 3 март.

Събитието ще се проведе на 27 февруари от 12:00 часа пред Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София. Освен стихотворението, децата ще изпълнят и песента „Питат ли ме, дей зората“.

Идеята е чрез общо рецитиране ученици да покажат уважение към българската история и да напомнят, че патриотизмът може да започва от най-ранна възраст – с думи, които всички знаем.

Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за справедлив преход, заяви служебният регионален министър
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000 евро
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000...

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Еко музеят в Русе предлага нестандартна работилница за мартенички
Еко музеят в Русе предлага нестандартна работилница за мартенички
Успешно приключи акцията по транспортиране на две мечки от Аржентина в парка в Белица
Почти всяко трето дете в България е с наднормено тегло
10-годишният Ивчо от Дупница, който печели десетки награди по математика
Новините 26.02.2026 г.
Изкуственият интелект може скоро да стане част от учебните часове на третокласници
Освободиха директора на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" Иванка Динева
Освободиха директора на Изпълнителна агенция „Медицински...
У нас
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване натиска на високите сметки за ток
У нас
Взаимни обвинения в парламента за това кой е виновен за високата цена на тока и водата
У нас
За 20-и път: Отложиха делото за смъртта на 14-годишния Филип
У нас
Споразумението Меркосур временно влиза в сила
По света
КНСБ: Цените се „стабилизират", но надценките по...
У нас
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
У нас
Столичната община обяви процедура за преместването на трамваите от...
У нас
