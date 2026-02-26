Над 200 деца рецитират „Аз съм българче“ за 11-та поредна година

Над 200 деца ще рецитират заедно „Аз съм българче“ за 11-та поредна година. Инициативата е посветена на годишнината от гибелта на Васил Левски и на предстоящия Национален празник 3 март.

Събитието ще се проведе на 27 февруари от 12:00 часа пред Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София. Освен стихотворението, децата ще изпълнят и песента „Питат ли ме, дей зората“.

Идеята е чрез общо рецитиране ученици да покажат уважение към българската история и да напомнят, че патриотизмът може да започва от най-ранна възраст – с думи, които всички знаем.