Подготовката за изборите: Премиерът Андрей Гюров се среща с новите областни управители

Очаква се служебният министър-председател Андрей Гюров да се срещне в новите областни управители. Поводът – подготовката за предстоящите избори.

Преди дни служебното правителство смени всички 28 областни управители и бяха назначени нови лица. Според Андрей Гюров рокадите са ключови за гарантиране на честността на вота.

Последваха критики към премиера от част от политическите партии с обвинения за обслужване на интересите на ПП-ДБ. От там защитиха промените и отрекоха да имат нещо общо с назначенията.