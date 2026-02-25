Новините 25.02.2026 г.

Акценти за деня:

НАУКА

Ракетата за мисията „Артемида II“ се връща за техническа проверка

Ракетата за мисия „Артемида II“ се прибира обратно в хангара за проверка. Американската космическа агенция НАСА подготвя полет около Луната с мисията „Артемида II“.

Български учени сред най-добрите в света по компютърни науки

Български учени направиха нещо голямо – станаха сред най-добрите в света по компютърни науки. Институтът INSIAIT, част от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ има пет одобрени научни разработки на една от най-важните световни конференции.

Изкуственият интелект може скоро да стане част от учебните часове на третокласници

Изкуственият интелект скоро може да стане част от учебните часове още от 3-ти клас. Преподавателите смятат, че той помага на децата да учат по-лесно и уроците да са по-интересни.

КУЛТУРА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Започна прочутият фестивал на италианската песен в Сан Ремо

В Италия започна прочутият фестивал на италианската песен в Сан Ремо. Пет вечери подред, 30 певци ще излязат на сцената на театър „Аристон“, за да представят своите нови песни.

С „брашнена война“ отбелязаха началото на Великия пост в Гърция

Стотици хора се включиха в отбелязването на края на карнавалния сезон и началото на Великия пост в Гърция. Той започна с т.нар. „брашнена война“ в град Галаксиди на Коринтския залив. Подготвени с очила и защитни костюми, те се замерваха с тонове оцветено брашно.

Училище по самба спечели големия карнавал в Рио де Жанейро

Преди няколко дни беше обявен победителят в най-известния карнавал в Бразилия. Училището по самба „Унидос ду Вирадоуро“ събра 270 точки и стана шампион.

Мъж от Индонезия стана известен с миниатюрна улична храна

44-годишният Махмуд Алиюдин от Индонезия напуска работа и започва да прави малки модели на къщи и мебели. После измисля нещо още по-интересно – мини количка за храна.

Гай Ричи представи нов сериал за младия Шерлок Холмс

В Лондон се състоя премиерата на новия сериал „Младият Шерлок“. Зад проекта стои известният режисьор Гай Ричи, който вече е правил успешни филми за прочутия детектив.

СПОРТ

Григор Димитров отпадна от турнира в Акапулко

Григор Димитров отпадна още в първия кръг на сингъл на тенис турнира в Акапулко. Най-добрият български тенисист отстъпи пред Терънс Атман с 3:6, 3:6 в мач, който продължи 83 минути.

Лудогорец привлече Алберто Салидо от Берое

Лудогорец привлече испанския нападател Алберто Салидо от Берое. Двата клуба финализираха преговорите в последния ден от трансферния прозорец у нас.

Интер отпадна от Шампионската лига

Отборът на Интер отпадна от турнира Шампионска лига, след като загуби и втория си мач от норвежкия тим Бодьо/Глимт.