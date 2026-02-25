Новините 25.02.2026 г.

Акценти за деня:
НАУКА
Ракетата за мисията „Артемида II“ се връща за техническа проверка
Ракетата за мисия „Артемида II“ се прибира обратно в хангара за проверка. Американската космическа агенция НАСА подготвя полет около Луната с мисията „Артемида II“.
Български учени сред най-добрите в света по компютърни науки
Български учени направиха нещо голямо – станаха сред най-добрите в света по компютърни науки. Институтът INSIAIT, част от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ има пет одобрени научни разработки на една от най-важните световни конференции.
Изкуственият интелект може скоро да стане част от учебните часове на третокласници
Изкуственият интелект скоро може да стане част от учебните часове още от 3-ти клас. Преподавателите смятат, че той помага на децата да учат по-лесно и уроците да са по-интересни.
КУЛТУРА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Започна прочутият фестивал на италианската песен в Сан Ремо
В Италия започна прочутият фестивал на италианската песен в Сан Ремо. Пет вечери подред, 30 певци ще излязат на сцената на театър „Аристон“, за да представят своите нови песни.
С „брашнена война“ отбелязаха началото на Великия пост в Гърция
Стотици хора се включиха в отбелязването на края на карнавалния сезон и началото на Великия пост в Гърция. Той започна с т.нар. „брашнена война“ в град Галаксиди на Коринтския залив. Подготвени с очила и защитни костюми, те се замерваха с тонове оцветено брашно.
Училище по самба спечели големия карнавал в Рио де Жанейро
Преди няколко дни беше обявен победителят в най-известния карнавал в Бразилия. Училището по самба „Унидос ду Вирадоуро“ събра 270 точки и стана шампион.
Мъж от Индонезия стана известен с миниатюрна улична храна
44-годишният Махмуд Алиюдин от Индонезия напуска работа и започва да прави малки модели на къщи и мебели. После измисля нещо още по-интересно – мини количка за храна.
Гай Ричи представи нов сериал за младия Шерлок Холмс
В Лондон се състоя премиерата на новия сериал „Младият Шерлок“. Зад проекта стои известният режисьор Гай Ричи, който вече е правил успешни филми за прочутия детектив.
СПОРТ
Григор Димитров отпадна от турнира в Акапулко
Григор Димитров отпадна още в първия кръг на сингъл на тенис турнира в Акапулко. Най-добрият български тенисист отстъпи пред Терънс Атман с 3:6, 3:6 в мач, който продължи 83 минути.
Лудогорец привлече Алберто Салидо от Берое
Лудогорец привлече испанския нападател Алберто Салидо от Берое. Двата клуба финализираха преговорите в последния ден от трансферния прозорец у нас.
Интер отпадна от Шампионската лига
Отборът на Интер отпадна от турнира Шампионска лига, след като загуби и втория си мач от норвежкия тим Бодьо/Глимт.