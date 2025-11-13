УНИЦЕФ и МОН разширяват програмата "Стъпки заедно"

УНИЦЕФ засилва сътрудничеството с Министерството на образованието за по-безопасни и подкрепящи училища от тази учебна година. Заместник-министърът Наталия Михалевска и представителят на УНИЦЕФ в България Кристина де Бройн посетиха две училища в Берковица, за да проследят напредъка на програмата "Стъпки заедно".

Програмата помага на учениците да се чувстват по-сигурни в училище и онлайн и включва работилници за социални и емоционални умения, обучения за учители, ментори и родителски срещи. Ученици представиха инициативи като "Миротворци" и "Говореща пейка", насърчаващи толерантността и безопасното онлайн поведение.

Обявен е и национален конкурс за кампании за онлайн безопасност за тийнейджъри (12-18 години), в чието жури са включени популярни инфлуенсъри като Ева, Роби, Стан, Стефи и Ей Бо. Програмата "Стъпки заедно" стартира през 2020 г. и вече обхваща над 10 000 ученици. Целта още повече училища да станат сигурни и подкрепящи както физически, така и онлайн.