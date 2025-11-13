БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в съда
Чете се за: 00:30 мин.
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:27 мин.
По-лека мярка "подписка" получиха трима от...
Чете се за: 03:47 мин.
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 11:10 мин.
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена...
Чете се за: 04:47 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След разкритията по скандала "Епстийн" от Белия дом твърдят, че Тръмп не е знаел за престъпленията

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Запази
разкритията скандала епстийн белия дом твърдят тръмп знаел престъпленията
Слушай новината

Казусът "Джефри Епстийн" отново е основна тема за американците. Първо, демократи от Долната Камара на Конгреса разпространиха кореспонденция, според която президентът Доналд Тръмп вероятно е знаел за сексуалните престъпления, извършени от покойния финансист Джефри Епстийн. След това, масив от документи разпространиха и от Републиканската партия.

23 000 страници - това е поредната порция документи, свързани с обвинения в сексуални престъпления Джефри Епстийн, който се самоуби, докато чакаше началото на делото. Демократи публикуваха кореспонденция между финансиста и неговата сътрудничка Гислейн Максуел, от която става ясно, че президентът Тръмп е знаел какво точно прави Епстийн. Името на Тръмп се споменава и в разменени имейли между Епстийн и писателя Майкъл Уолф, автор на няколко книги за настоящия американски президент. След това порция документи беше пусната от републиканците, само за да докажат, че разкритията на демократите са извадени от контекста.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "С други думи, демократите използват измамата Джефри Епстийн, за да се опитат да отвлекат вниманието от мащабните им провали, последният - бюджетната парализа."

От Белия дом в нито един момент не казаха, че имейлите са фалшиви. Според говорителя на администрацията Карълайн Левит, става дума за "клеветническа кампания".

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Тези имейли не доказват абсолютно нищо, освен че президентът Тръмп не е направил нищо лошо. Президентът винаги е казвал, че е от Палм Бийч, както и Джефри Епстийн. Той беше член на голф клуба „Мар-а-Лаго“, докато президентът Тръмп не го изгони, защото Джефри Епстийн беше педофил и извратен."

Левит стигна и по-далеч - разкри името, което в първите имейли, пуснати от демократите, беше заличено и върху него беше изписано "жертва". Според говорителя на Белия дом става дума за Вирджиния Джуфре, която се самоуби в началото на тази година. Според Ани Фармър - една от жените, които обвиняват Епстийн, жертвите му заслужават много повече от "информационен масив". Колкото повече се разкрива, толкова повече въпроси има, казва Фармър. Поредният епизод от скандала "Епстийн" е особено болезнен за Доналд Тръмп, защото конспиративните теории и около сексуалните престъпления на богатия елит на САЩ вълнуват най-много най-верните привърженици на президента.

#нова порция документи #Джефри Епстийн

Последвайте ни

ТОП 24

Честит юбилей на Мария Петрова
1
Честит юбилей на Мария Петрова
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
2
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
Силна геомагнитна буря: Северно сияние се появи над България
3
Силна геомагнитна буря: Северно сияние се появи над България
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
4
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Лекарят-специализант, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева
5
Лекарят-специализант, прегазил кучето Мая, се яви в районното -...
"Дарт Вейдър" по релсите – България тества първия си нов влак от 20 години
6
"Дарт Вейдър" по релсите – България тества първия...

Най-четени

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
2
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: САЩ и Канада

"Подписвам невероятен закон, страната ни работи отново": Приключи най-дългата в историята на САЩ бюджетна криза
"Подписвам невероятен закон, страната ни работи отново": Приключи най-дългата в историята на САЩ бюджетна криза
"Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за руската компания? "Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за руската компания?
Чете се за: 02:52 мин.
Доналд Тръмп подписа закона за край на бюджетната парализа в САЩ Доналд Тръмп подписа закона за край на бюджетната парализа в САЩ
Чете се за: 01:30 мин.
Тръмп завежда дело срещу Би Би Си Тръмп завежда дело срещу Би Би Си
Чете се за: 00:42 мин.
Нов епизод от скандала "Епстийн": Демократи публикуваха писма, които показват връзки с Тръмп Нов епизод от скандала "Епстийн": Демократи публикуваха писма, които показват връзки с Тръмп
Чете се за: 01:42 мин.
Рапърът Шон Комбс може да излезе от затвора година по-рано Рапърът Шон Комбс може да излезе от затвора година по-рано
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в съда
Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в съда
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни "За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 11:10 мин.
У нас
По-лека мярка "подписка" получиха трима от младежите,...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените...
Чете се за: 02:27 мин.
Политика
След разкритията по скандала "Епстийн" от Белия дом...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ