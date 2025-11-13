След разкритията по скандала "Епстийн" от Белия дом твърдят, че Тръмп не е знаел за престъпленията

Казусът "Джефри Епстийн" отново е основна тема за американците. Първо, демократи от Долната Камара на Конгреса разпространиха кореспонденция, според която президентът Доналд Тръмп вероятно е знаел за сексуалните престъпления, извършени от покойния финансист Джефри Епстийн. След това, масив от документи разпространиха и от Републиканската партия.

23 000 страници - това е поредната порция документи, свързани с обвинения в сексуални престъпления Джефри Епстийн, който се самоуби, докато чакаше началото на делото. Демократи публикуваха кореспонденция между финансиста и неговата сътрудничка Гислейн Максуел, от която става ясно, че президентът Тръмп е знаел какво точно прави Епстийн. Името на Тръмп се споменава и в разменени имейли между Епстийн и писателя Майкъл Уолф, автор на няколко книги за настоящия американски президент. След това порция документи беше пусната от републиканците, само за да докажат, че разкритията на демократите са извадени от контекста.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "С други думи, демократите използват измамата Джефри Епстийн, за да се опитат да отвлекат вниманието от мащабните им провали, последният - бюджетната парализа."

От Белия дом в нито един момент не казаха, че имейлите са фалшиви. Според говорителя на администрацията Карълайн Левит, става дума за "клеветническа кампания".

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Тези имейли не доказват абсолютно нищо, освен че президентът Тръмп не е направил нищо лошо. Президентът винаги е казвал, че е от Палм Бийч, както и Джефри Епстийн. Той беше член на голф клуба „Мар-а-Лаго“, докато президентът Тръмп не го изгони, защото Джефри Епстийн беше педофил и извратен."

Левит стигна и по-далеч - разкри името, което в първите имейли, пуснати от демократите, беше заличено и върху него беше изписано "жертва". Според говорителя на Белия дом става дума за Вирджиния Джуфре, която се самоуби в началото на тази година. Според Ани Фармър - една от жените, които обвиняват Епстийн, жертвите му заслужават много повече от "информационен масив". Колкото повече се разкрива, толкова повече въпроси има, казва Фармър. Поредният епизод от скандала "Епстийн" е особено болезнен за Доналд Тръмп, защото конспиративните теории и около сексуалните престъпления на богатия елит на САЩ вълнуват най-много най-верните привърженици на президента.