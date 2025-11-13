БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена...
Чете се за: 04:37 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Запази

Спорната реформа беше приета с 35 гласа "за"

без синя зелена зона софия почивни дни
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

С 35 гласа "за" СОС прие спорната реформата за паркирането. Цените скачат двойно, разширява се и обхватът на зоните за паркиране. Цената за паркиране в синя зона става 2 евро на час. Цената за паркиране в зелена зона става 1 евро на час.

Въвежда се уикенд зона в част от Банкя по предложение на районния кмет само събота и неделя. Цената за нея ще бъде 0.50 евро на час.

Цените за синя и зелена зона влизат в сила от 5 януари 2026 г.

Парите от паркирането, платени от живущите в синя и зелена зона, ще се инвестират на 100% в техните квартали за паркинги, кални точки, ремонта на улици, осветление, тротоари и т.н., твърдят от общината. Половината от парите ще се разходват директно от районните кметове, а другата половина - от кмета на Столична община.

Синя зона от 5 януари 2026 стават: площад Македония + Руски паметник, Крива река, Иван Вазов, долната част на Лозенец между Канала и Свети Наум, долната част на Яворов, Оборище между Ситняково и Канала.

Зелена зона стават: Банишора, Лагера и южните квартали до бул. Тодор Каблешков, голяма част от район Слатина (Редута и Гео Милев), Изток, Изгрев, Дианабад, част от Студентски град (по предложение на районния кмет Петко Горанов), част от район Подуяне (по предложение на районния кмет Кристиян Христов).

Въвеждането на новите зелени зони ще става поетапно през 2026 година. Студентите ще могат да си вадят винетен стикер в Студентски град.

Част от сегашните подзони се окрупняват в по-големи, за да имат повече възможности живущите да паркират.

Работното време на синя зона става от понеделник до неделя от 9:00 до 21:00 ч. Работното време на зелена зона става от понеделник до събота от 9:00 до 21:00.

Синята зона ще работи и в празнични дни. Табелите по улиците ще бъдат оборудвани с QR код или линк с алтернативни канали за плащане, различни от SMS - Sofia Plus, сайта на ЦГМ и т.н.

Времето за паркиране в синя зона се увеличава от 2 на 3 часа. Времето за паркиране в зелена зона остава 4 часа. Хартиените талони отпадат от средата на 2026 г. и схемата да може да паркираш с SMS, а после с хартиен талон повече няма да е възможна.

Цената за живущите в синя зона за първа кола става 150 евро за година или 15 евро на месец. Цената за втора кола е по 2. Цената за живущите в зелена зона за първа кола става 100 евро за година или 10 евро на месец. Цената за втора кола е по 2. Цената за живущи в уикенд зона е 0 евро. Цените за синя и зелена зона влизат в сила от 5 януари 2026.

Служебният абонамент става 800 евро в синя зона и 500 евро в зелена зона. Извън зона - 255 евро. Цената за денонощен служебен абонамент е по 2. Служебният абонамент се ограничава до максимум 10% от всички паркоместа в конкретната подзона.

Всички валидни стикери за локално паркиране важат до изтичане на тяхната валидност и не трябва да се доплаща нищо.

Скобата става 30 евро. Паякът става 75 евро.

Електромобилите запазват привилегията си да могат да паркират през цялото работно време на зоните за паркиране, но първите три часа са им безплатни, а всеки следващ час до края на зоната се заплаща по стандартната тарифа. За електромобилите вече важат същите правила за локалното паркиране, както за всички други живущи - ще трябва да си вадят годишен или месечен стикер на стандартната за всички цена. Тази промяна ще влезе в сила от 1 януари 2027 година.

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
1
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител...
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад "Славейков"
2
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад...
България впечатли с рекордна победа на старта в квалификациите за Евробаскет 2027
3
България впечатли с рекордна победа на старта в квалификациите за...
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
4
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
Силна геомагнитна буря: Северно сияние се появи над България
5
Силна геомагнитна буря: Северно сияние се появи над България
"Дарт Вейдър" по релсите – България тества първия си нов влак от 20 години
6
"Дарт Вейдър" по релсите – България тества първия...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
3
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Политика

Парламентът очаква държавния бюджет - остри критики от опозицията и бизнесa
Парламентът очаква държавния бюджет - остри критики от опозицията и бизнесa
След провала на тристранния съвет: Работодателите с критики към Бюджет 2026 След провала на тристранния съвет: Работодателите с критики към Бюджет 2026
Чете се за: 01:45 мин.
Росен Желязков: Днес ще внесем в НС проекта за бюджет за 2026 година Росен Желязков: Днес ще внесем в НС проекта за бюджет за 2026 година
Чете се за: 02:15 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените продукти Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените продукти
Чете се за: 02:27 мин.
Бойко Борисов: Днес МС ще приеме проекта на бюджета и ще го внесе в НС Бойко Борисов: Днес МС ще приеме проекта на бюджета и ще го внесе в НС
Чете се за: 02:52 мин.
Действащ кмет ли е Благомир Коцев? Действащ кмет ли е Благомир Коцев?
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените продукти Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените продукти
Чете се за: 02:27 мин.
Политика
Росен Желязков: Днес ще внесем в НС проекта за бюджет за 2026 година Росен Желязков: Днес ще внесем в НС проекта за бюджет за 2026 година
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
След провала на тристранния съвет: Работодателите с критики към Бюджет 2026 След провала на тристранния съвет: Работодателите с критики към Бюджет 2026
Чете се за: 01:45 мин.
Политика
"Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Омбудсманът Велислава Делчева: Не взимам бонуси, заплатата ми е...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Спомен за жертвите на атентатите - 10 години от нападенията в Париж
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Двойно поскъпване и разширяване на синята и зелената зона в София
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ