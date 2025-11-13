Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София

С 35 гласа "за" СОС прие спорната реформата за паркирането. Цените скачат двойно, разширява се и обхватът на зоните за паркиране. Цената за паркиране в синя зона става 2 евро на час. Цената за паркиране в зелена зона става 1 евро на час.

Въвежда се уикенд зона в част от Банкя по предложение на районния кмет само събота и неделя. Цената за нея ще бъде 0.50 евро на час.

Цените за синя и зелена зона влизат в сила от 5 януари 2026 г.

Парите от паркирането, платени от живущите в синя и зелена зона, ще се инвестират на 100% в техните квартали за паркинги, кални точки, ремонта на улици, осветление, тротоари и т.н., твърдят от общината. Половината от парите ще се разходват директно от районните кметове, а другата половина - от кмета на Столична община.

Синя зона от 5 януари 2026 стават: площад Македония + Руски паметник, Крива река, Иван Вазов, долната част на Лозенец между Канала и Свети Наум, долната част на Яворов, Оборище между Ситняково и Канала.

Зелена зона стават: Банишора, Лагера и южните квартали до бул. Тодор Каблешков, голяма част от район Слатина (Редута и Гео Милев), Изток, Изгрев, Дианабад, част от Студентски град (по предложение на районния кмет Петко Горанов), част от район Подуяне (по предложение на районния кмет Кристиян Христов).

Въвеждането на новите зелени зони ще става поетапно през 2026 година. Студентите ще могат да си вадят винетен стикер в Студентски град.

Част от сегашните подзони се окрупняват в по-големи, за да имат повече възможности живущите да паркират.

Работното време на синя зона става от понеделник до неделя от 9:00 до 21:00 ч. Работното време на зелена зона става от понеделник до събота от 9:00 до 21:00.

Синята зона ще работи и в празнични дни. Табелите по улиците ще бъдат оборудвани с QR код или линк с алтернативни канали за плащане, различни от SMS - Sofia Plus, сайта на ЦГМ и т.н.

Времето за паркиране в синя зона се увеличава от 2 на 3 часа. Времето за паркиране в зелена зона остава 4 часа. Хартиените талони отпадат от средата на 2026 г. и схемата да може да паркираш с SMS, а после с хартиен талон повече няма да е възможна.

Цената за живущите в синя зона за първа кола става 150 евро за година или 15 евро на месец. Цената за втора кола е по 2. Цената за живущите в зелена зона за първа кола става 100 евро за година или 10 евро на месец. Цената за втора кола е по 2. Цената за живущи в уикенд зона е 0 евро. Цените за синя и зелена зона влизат в сила от 5 януари 2026.

Служебният абонамент става 800 евро в синя зона и 500 евро в зелена зона. Извън зона - 255 евро. Цената за денонощен служебен абонамент е по 2. Служебният абонамент се ограничава до максимум 10% от всички паркоместа в конкретната подзона.

Всички валидни стикери за локално паркиране важат до изтичане на тяхната валидност и не трябва да се доплаща нищо.

Скобата става 30 евро. Паякът става 75 евро.

Електромобилите запазват привилегията си да могат да паркират през цялото работно време на зоните за паркиране, но първите три часа са им безплатни, а всеки следващ час до края на зоната се заплаща по стандартната тарифа. За електромобилите вече важат същите правила за локалното паркиране, както за всички други живущи - ще трябва да си вадят годишен или месечен стикер на стандартната за всички цена. Тази промяна ще влезе в сила от 1 януари 2027 година.