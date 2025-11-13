Парламентът очаква държавния бюджет - остри критики от опозицията и бизнесa

Очаква се след като бюджета бъде гласуван от Министерски съвет, да нъде внесен за обсъждане и в Народното събрание. Това, че работодателите и синдикатите не участват в обсъждането му се приема като негативен факт, но лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов напомни, че тристранният съвет, в който реално участват работодатели, синдикати и представители на правителството, има само консултативна роля. От ПП-ДБ определиха бюджета като първият, който от 25 години нарушава консенсуса за стабилни публични финанси. От "Възраждане" излязоха с декларация от парламентарната трибуна, в която остро разкритикуваха държавната план-сметка.

Бойко Борисов, председател на ПГ на ГЕРБ: " Има бюджет, ще го вкараме, до края на годината ще работим в бюджет в евро.

Бюджет без тристранка?

Тя не е задължителна, при мен винаги имаше тристранки, работех с такава през цялата година, аз балансирах бизнес и синдикати и затова идват в централата на ГЕРБ, аз им отговарям, че когато не съм овластен, няма как с 66 депутати да си налагам волята или не съм изпълнителна власт."

Димо Дренчев, ПГ на "Възраждане": "Всичко това е пример за елементаризиран до степен на профанизация подход за съставяне на държавния бюджет – счетоводни еквилибристики, граничещи с дребна шмекерия, без задълбочено изследване по темата и без съобразяване с интересите на българския бизнес и приоритетите на българската икономика."

Мартин Димитров, ПГ на ПП-ДБ: "Оценката на бизнеса е много тежка, много негативна. Това е и нашата оценка, това е оценка и на независимите експерти, аз не знам какво правят тея хора, имаха шанс да напишат бюджета, имаше шанс да направят по-добри политики за България, но виждате, че те са тръгнали към една наклонена плоскост на повишаване на данъци, на огромни разходи, на война със средната класа, на война с бизнеса."

