"Подписвам невероятен закон, страната ни работи отново": Приключи най-дългата в историята на САЩ бюджетна криза

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Снимка: EПА/БГНЕС
Край на бюджетната парализа в САЩ, която продължи 43 дни. Американският президент Доналд Тръмп подписа законопроекта, с който се възобновява финансирането на правителството. Часове по-рано законопроектът беше одобрен и от Камарата на представителите.

Шестима демократи подкрепиха републиканците, и така с 222 срещу 209 гласа контролираната от Републиканската партия Долна камара на американския конгрес гласува да се възобнови продоволствената помощ, да се заплати на стотици хиляди държавни служители и да се нормализира въздушният транспорт.

В понеделник законопроектът беше одобрен и от Горната камара. С това беше сложен край на най-дългата парализа в работата на американското правителство в историята на САЩ, която продължи 43 дни.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "За мен е чест сега да подпиша този невероятен закон и да накарам страната ни да работи отново!"

За блокирането на работата на федералното правителство американският президент обвини демократите.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Днес изпращаме ясно послание, че никога няма да се поддадем на изнудване, защото точно това беше. Те се опитаха да изнудват. Демократите се опитаха да изнудват страната ни. И така, с моя подпис федералното правителство ще възобнови нормалните си операции.

Демократите се противопоставиха на законопроекта, заради здравноосигурителните субсидии за американци с ниски доходи, чийто срок изтича в края на година. В понеделник обаче 8 демократа в Сената подкрепиха законопроекта.

Те гласуваха за него в замяна на обещанието на републиканците, че здравните субсидии ще бъдат гласувани през декември. А днес шестима демократи от Долната камара използваха същата тактика.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Преживяхме тази малка катастрофа заради демократите, защото те смятаха, че това ще е добре от политическа гледна точка."

Заради бюджетната криза около 1 милион и 400 федерални служители излязоха в неплатен отпуск или работиха 7 седмици без заплащане.

Очаква се правителствените служби да отворят отново през следващите дни, а въздушният трафик да се нормализира до Деня на благодарността след две седмици.

Законопроектът осигурява финансиране само за поддържане на работата на правителството до 30 януари, когато законодателите отново ще трябва да намерят начин да го финансират.

#работата на американското правителство #парализа #Доналд Тръмп #САЩ

