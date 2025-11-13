Росен Желязков: Днес ще внесем в НС проекта за Бюджет за 2026 година

Днес ще посветим това заседание на разглеждането на проекта за Бюджет за 2026 година, който ще бъде внесен в Народното събрание. Това съобщи премиерът Росен Желязков в началото на заседанието на Министерски съвет.

„През тези седмици ние проведохме социалния диалог - независимо, че не е във формат НСТС, но беше проведен с работодатели и синдикати. Чухме аргументи, становища и критики от всички участници в обществено-политическия живот. Сигурен съм, че това ще го наблюдаваме и ще дебатираме по параметрите на бюджета и в Народното събрание“, заяви Желязков.

По думите му този бюджет е коалиционен: