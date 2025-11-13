БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 00:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Росен Желязков: Днес ще внесем в НС проекта за Бюджет за 2026 година

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
росен желязков края годината очакваме третото плащане пву
Днес ще посветим това заседание на разглеждането на проекта за Бюджет за 2026 година, който ще бъде внесен в Народното събрание. Това съобщи премиерът Росен Желязков в началото на заседанието на Министерски съвет.

„През тези седмици ние проведохме социалния диалог - независимо, че не е във формат НСТС, но беше проведен с работодатели и синдикати. Чухме аргументи, становища и критики от всички участници в обществено-политическия живот. Сигурен съм, че това ще го наблюдаваме и ще дебатираме по параметрите на бюджета и в Народното събрание“, заяви Желязков.

По думите му този бюджет е коалиционен:

„Той не е нито ляв, нито десен, нито либерален или консервативен. Тзи бюджет не създава политики, а следва политики, които са създадени в българското законодателство“, допълни той.

„На въпроса дали бюджетът е добър – отговорът е „не“. На въпроса дали е лош – всяка социална, политическа или икономическа група би казала „да“. Същественият въпрос е дали е възможен друг бюджет? Аз съм сигурен, че няма човек, който да каже, че при тази геополитическа ситуация друг бюджет би бил възможен“, категоричен бе премиерът.

#Бюджет 2026 #премиерът Росен Желязков

