Полет на началника на щаба на либийската армия загуби радиовръзка над Анкара

Загубена е радиовръзката с частен полет над Анкара на началника на щаба на либийската армия Мохамед Али Ахмед ал Хаддад.

Самолетът е отлетял към Триполи, но по данни на турския външен министър е поискал разрешение за аварийно кацане малко преди да загуби контакт с диспечерите.

"Ройтерс" предава, че се отклоняват полети от международното летище в турската столица.

По-рано тази седмица стана ясно, че началникът на щаба на либийската армия ще посети страната за разговор с турския министър на отбраната.

Парламентът в Анкара удължи вчера мандата на турските войски в Либия с 2 години.

Те са там по молба на Триполи, за да съдействат в опазването на мира в региона.