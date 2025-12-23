БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
С решение на МРРБ: Отменят поскъпването на водата от Нова...
Чете се за: 01:10 мин.
Делото за шпионаж в полза на Русия: Българската следа в...
Чете се за: 08:00 мин.
От Нова година: По-висока цена на водата в страната
Чете се за: 01:47 мин.

Полет на началника на щаба на либийската армия загуби радиовръзка над Анкара

Христо Ценов
Всичко от автора
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Полет на началника на щаба на либийската армия загуби радиовръзка над Анкара
Снимка: БТА
Загубена е радиовръзката с частен полет над Анкара на началника на щаба на либийската армия Мохамед Али Ахмед ал Хаддад.

Самолетът е отлетял към Триполи, но по данни на турския външен министър е поискал разрешение за аварийно кацане малко преди да загуби контакт с диспечерите.

"Ройтерс" предава, че се отклоняват полети от международното летище в турската столица.

По-рано тази седмица стана ясно, че началникът на щаба на либийската армия ще посети страната за разговор с турския министър на отбраната.

Парламентът в Анкара удължи вчера мандата на турските войски в Либия с 2 години.

Те са там по молба на Триполи, за да съдействат в опазването на мира в региона.

