ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Светослав Бенчев: В България има достатъчно гориво

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
По думите му цените на дизела и бензина се движат плавно според международния пазар няма шоково покачване

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В България има достатъчно налично количество на гориво. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в предаването "Денят започва". Бенчев обясни, че рафинерията няма да спре работа след 21 ноември. По думите му голяма част от резерва на гориво е на територията на страната. Има и такива, които са в чужбина.

Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация: "Има едно повишаване с 6-8 стотинки на дизела, 4-5 стотинки на бензина, това зависи и от случващото се на международните пазари и цената не петрола. И в момента няма шоково покачване на цената на горивата. Цената на запасите трябва да бъде пазарна, нещо сходно на това, което виждаме към този момент. Имайте предвид, че това нещо сме го играли, когато на рафинерията беше отнет лиценза."

Вижте целия разговор със Светослав Бенчев във видеото.

#Светослав Бенчев #цени #горива #новини в Метрото

